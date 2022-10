VENEZIA (ITALPRESS) – Oltre 300 persone tra atleti e familiari hanno partecipato ieri sera al Palasport G.B. Gianquinto “Arsenale” alla presentazione della stagione 2022/23 della sezione volley del C.U.S. (Centro universitario sportivo) Venezia. Nel corso dell’appuntamento, a cui ha preso parte in rappresentanza della città il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello, insieme al presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, sono stati illustrati i numeri della prossima stagione. Erano inoltre presenti il presidente del C.U.S. Massimo Zanotto, insieme al capo sezione Davide Marinelli, al direttore tecnico Andrea Grandese, oltre a tutti gli altri tecnici e dirigenti, il presidente regionale CONI, Dino Ponchio, il vicepresidente FIPAV regionale Giancarlo Vianello e i rappresentanti degli sponsor.

Sono oltre 300 gli iscritti alle attività della sezione pallavolo, di cui 130 a livello agonistico. Le attività giovanili volley S3 e avviamento contano 150 iscritti; 40 sono invece i partecipanti ai corsi amatoriali universitari. 13 sono i campionati federali che vedranno la partecipazione delle squadre veneziane: 3 maschili, con capolista in serie C, e 10 femminili: la squadra ‘targata’ Antenore Energia competerà in serie B2 dopo la promozione raggiunta nel giugno scorso.

Nel corso della serata sono stati premiati con una targa del C.U.S. due ragazzi: Sara Tocco, selezionata dalla rappresentativa provinciale per giocare al torneo dei territori e Andrea Grandese, allenatore rappresentativa provinciale.

Il vicesindaco Tomaello si è complimentato con le ragazze della squadra femminile per la promozione e ha rivolto un in bocca al lupo a tutti per prossimi tornei, ringraziando lo staff tecnico, i dirigenti e gli sponsor, che rendono possibile l’organizzazione di tutte le attività.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

