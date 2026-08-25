Il valore che scende dallo spazio

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Ogni giorno, senza quasi accorgercene, prendiamo decisioni grazie a informazioni che arrivano dallo spazio. Dalle previsioni sul raccolto alla gestione del traffico, dal monitoraggio ambientale alla logistica, i dati satellitari stanno diventando una delle materie prime più preziose dell’economia digitale. Una quota crescente del valore non è più soltanto lassù, nell’hardware che orbita sopra le nostre teste, ma quaggiù: nei dati che dallo spazio arrivano a Terra e nella capacità di trasformarli in informazioni utili, servizi, decisioni e nuovi modelli di business. È il passaggio dall’upstream al downstream, dalla costruzione del sistema spaziale al suo utilizzo economico. I numeri più recenti lo raccontano bene. Il nuovo EU Space Market Report 2026 di EUSPA stima che il mercato globale dell’Osservazione della Terra, pari a circa 3,5 miliardi di euro nel 2024, possa raggiungere 7,9 miliardi nel 2034.

Ancora più evidente è il peso della navigazione satellitare: i ricavi GNSS sono attesi a circa 580 miliardi di euro nel 2034 e, soprattutto, la crescita è sempre più legata ai servizi e agli ecosistemi digitali che utilizzano il segnale, non al semplice dispositivo che lo riceve.

In altre parole, il dato spaziale diventa una materia prima digitale. Un’immagine satellitare acquista valore quando entra in un sistema che aiuta un agricoltore a usare meglio acqua e fertilizzanti, un’assicurazione a valutare un rischio climatico, una società energetica a controllare un’infrastruttura, una pubblica amministrazione a seguire il consumo di suolo o una protezione civile a gestire un’emergenza. Lo stesso vale per la navigazione, ormai incorporata nella mobilità, nella logistica, nei servizi finanziari e nelle piattaforme digitali, e per l’IoT satellitare, che estende la connettività a navi, coltivazioni, impianti, mezzi e sensori collocati dove le reti terrestri non arrivano o non sono sufficientemente resilienti.

La tendenza è rafforzata dall’intelligenza artificiale, dal cloud e dalla capacità di integrare fonti diverse. ESA osserva nel suo Space Economy Report 2026 che dati, segnali e servizi satellitari sono sempre più incorporati nell’economia digitale. È probabilmente questo il punto decisivo: il valore non sta più soltanto nella singola immagine o nel singolo segnale, ma nella loro combinazione con altre informazioni e nella velocità con cui possono essere trasformati in conoscenza operativa. Dallo spazio, quindi, non scendono soltanto dati: scendono decisioni migliori. L’Italia ha davanti un’opportunità importante. IRIDE, l’infrastruttura nazionale per l’Osservazione della Terra entrata nella fase operativa nel luglio 2026, nasce proprio con una logica end-to-end: costellazioni, infrastrutture di terra, marketplace, prodotti e servizi geospaziali. L’ASI ha chiarito che, dopo la prima fase dedicata agli utenti istituzionali, l’apertura progressiva a imprese e utenti internazionali dovrà favorire nuove applicazioni e servizi a valore aggiunto. È il segnale di come una politica dei dati possa diventare anche politica industriale.

In questo scenario merita attenzione anche ciò che avviene tra il suolo e l’orbita. Il CIRA lavora sulle piattaforme stratosferiche, o HAPS, sistemi capaci di operare a quote dell’ordine dei 20 chilometri e di affiancare gli asset satellitari nell’Osservazione della Terra e nelle telecomunicazioni. La loro forza sta nella prossimità e nella persistenza: possono osservare con continuità aree circoscritte, con elevata risoluzione e tempi di rivisitazione molto ridotti, diventando nodi complementari di una futura architettura integrata di raccolta e distribuzione dei dati. Il lavoro del CIRA sulle piattaforme stratosferiche e sui sistemi di analisi e monitoraggio ambientale va letto proprio in questa prospettiva. Non soltanto nuove macchine volanti, dunque, ma nuovi punti di acquisizione dell’informazione, potenzialmente capaci di alimentare servizi per il territorio, l’ambiente, le infrastrutture, la sicurezza e le comunicazioni. È una frontiera particolarmente interessante perché avvicina il dato all’utente e può ridurre i tempi tra osservazione, elaborazione e decisione. La nuova space economy, insomma, non sarà misurata soltanto dal numero di satelliti messi in orbita.

La vera competizione si giocherà sempre di più sulla capacità di governare il dato: raccoglierlo, certificarlo, combinarlo, proteggerlo e trasformarlo in servizi utili. Per l’Europa e per l’Italia la sfida è evitare di essere soltanto eccellenti produttori di tecnologia e diventare anche protagonisti dell’economia dell’informazione che quella tecnologia rende possibile. Perché il prossimo grande mercato dello spazio, in fondo, potrebbe essere molto più terrestre di quanto immaginiamo.

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