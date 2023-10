Il turismo di lusso vale il 15% del fatturato alberghiero

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo di lusso rappresenta un asset estremamente importante per la travel industry italiana: non solo genera il 15% del fatturato totale del settore alberghiero italiano, ma determina anche il 25% della spesa turistica complessiva. È quanto emerge dalla Luxury Survey di TTG Travel Experience, realizzata tra i buyers esteri in occasione del salone del turismo di Italian Exhibition Group a Rimini. /gtr