MILANO (ITALPRESS) – Con la disputa del Rally del Lazio – Cassino, finale in prova unica della Coppa Italia, si è conclusa la stagione dei rally nazionali, la categoria di base della specialità, serbatoio dei migliori talenti tricolori. Pirelli anche quest’anno ha voluto supportare i suoi tantissimi clienti sportivi con il Trofeo Pirelli Accademia CRZ attraverso cui ha offerto un palcoscenico e un significativo montepremi – dal controvalore di oltre 140.000 euro – a sostegno dell’attività dei suoi piloti, a cui ha aggiunto un servizio di consulenza senza paragoni sui campi di gara. Il Rally del Lazio-Cassino non solo ha visto il dominio dei piloti che hanno corso con i Pirelli P Zero (quattro di loro hanno occupato i primi quattro posti assoluti) ma ha anche incoronato i magnifici sette vincitori stagionali di categoria del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, senza dimenticare che molti altri “pirelliani” hanno vinto i titoli di categoria federali.

Marco Signor (Skoda Fabia R5) ha conquistato il titolo più prestigioso, quello per le vetture a 4 ruote motrici: per lui un premio di 12.000 euro.

Il vincitore fra le 2 ruote motrici è stato uno dei maggiori esperti del genere: il parmense Roberto Vescovi (Peugeot 208 Rally4), che per questo si è aggiudicato 10.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 3.500 vinti nella fase di qualificazione imponendosi nella Zona Toscana. Fra le vetture diffusissime vetture R2 vittoria al palermitano Rosario Cannino (Peugeot 208 R2B) che ha così coronato una splendida stagione che lo aveva già visto vincitore della Zona Sicilia. Il migliore delle vetture R3 è stato il lucchese Claudio Fanucchi (Renault Clio), che ai suoi meriti (e ai suoi premi) ha aggiunto anche il quarto posto sia in Zona6 che nella classifica delle 2RM della finale. Nella Classe R1T 4×4, dominata dalle prestigiose Toyota Yaris Gr, titolo al fiorentino Alessandro Ciardi. Fra le sempre più diffuse vetture Rally5, vicine alla serie ma molto competitive, successo del 26enne bergamasco Brian Capelli (Renault Clio Rally5), che vincendo in precedenza la Zona Lombardia-Liguria aveva già dimostrato tutta la sua bravura. Settimo, ma tutt’altro che ultimo, il 21enne frusinate Dennis Stracqualursi (Peugeot 208 Rally4), che ha vinto il titolo federale Under 25 e che si è visto sfuggire anche quello delle 2 ruote motrici per l’unico errore della sua splendida prestazione proprio all’ultima prova speciale.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

