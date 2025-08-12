Il Tottenham vede la Supercoppa Europea, Frank “Psg incredibile, pronti a giocarcela”

UDINE (ITALPRESS) – Non parte certo con il favore dei pronostici il Tottenham del nuovo tecnico Thomas Frank, desideroso di sfruttare al meglio il suo esordio ufficiale, provando a dare subito una risposta convincente dopo il 4-0 subito in amichevole dal Bayern Monaco.

“Per il club, la squadra e anche per me questa finale è una grandissima opportunità e io la vivo come tale: faremo del nostro meglio per sfruttare la chance che ci si presenta davanti”, le parole del nuovo allenatore degli Spurs, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Psg che vale la Supercoppa europea. Rispetto a Luis Enrique ha avuto la possibilità di lavorare di più con la squadra.

“Abbiamo avuto un pre-campionato più classico rispetto ai nostri avversari, è quello che vuole ogni allenatore – continua Frank -. Può essere uno svantaggio per loro, la precedente stagione è stata molto lunga, ma si sono riposati e saranno freschi. Ci sono i pro e i contro in ogni situazione”. Detto questo Frank non ha dubbi: “In questo momento il Psg è la squadra più forte di tutti, ma è una partita secca”.

Frank si sofferma sui singoli del suo Tottenham. “Udogie si sta preparando e avvicinando alla forma migliore, Bissouma invece non sarà a disposizione per motivi disciplinari. L’esperienza di Romero sarà molto importante, ha giocato finali importanti e ci sarà di grande aiuto, fondamentale per il nostro gioco. Vicario capitano domani? Non ho ancora comunicato chi avrà la fascia per tutta la stagione, ma chi l’avrà domani l’avrà per tutto l’anno”.

Nel Psg non ci sarà Donnarumma. “Ho letto, sicuramente un grandissimo portiere, ma lo è anche chi lo sostituisce”, dice Frank che si sofferma sul reparto offensivo degli avversari. “Ci sono molti campioni nel Psg, hanno fatto una stagione straordinaria, ma abbiamo buoni difensori e una buona strategia per provare a tenerli a bada. I miei ragazzi hanno vinto un trofeo poche settimane fa, ho visto da lontano che hanno vissuta una bellissima esperienza e faremo di tutto per ripeterla”, dice riferendosi all’Europa League conquistata con il suo predecessore Postecoglou alla guida.

Protagonista della conferenza stampa pre match anche un udinese doc, il portiere Guglielmo Vicario che però non disputerà il derby italiano con Donnarumma per l’assenza di quest’ultimo.

“Domani sarà un giorno importante per me, però l’emotività con il passare dei giorni cala, l’obiettivo è solo vincere domani – dice l’estremo difensore degli Spurs -. Ho letto che Gigi non c’è. E’ il mio capitano in Nazionale e con lui ho un rapporto splendido. La sua situazione riguarda lui e il club, non entro nel merito, ma gli auguro sempre il meglio”.

Si passa alla finale con i campioni d’Europa, ma anche del suo ruolo all’interno dello spogliatoio londinese. “Sono ormai uno dei giocatori più anziani a livello anagrafico in spogliatoio, sono chiamato ad aiutare i giovani, ma vedo un gruppo consapevole dei suoi mezzi, non ho molti consigli da dare se non di dare il meglio. Dobbiamo cominciare già da domani contro una squadra fortissima. Conosciamo il livello del Psg, non solo nel reparto offensivo. Hanno appena concluso una stagione incredibile. Dovremo concentrarci sul collettivo: ci sarà bisogno di tutti, dai giocatori ai tifosi sugli spalti”.

In conferenza stampa anche il difensore Ben Davies che parla della partenza di Son. “Per noi è stato un giocatore importante, ma già da domani dovremo dimostrare di avere la personalità per giocare anche senza di lui”.

Da Postecoglou a Frank. “Il nuovo mister ha portato tanta energia, lavoriamo molto sui dettagli della partita. Ancora lo conosciamo poco ma siamo certi che il lavoro che stiamo facendo assieme darà risultati. La scorsa stagione abbiamo vinto e quando si assapora la vittoria ci si vuole ripetere. Questa squadra vuole vincere, siamo concentrati su questa stagione, vogliamo partire bene con la finale di domani”.

