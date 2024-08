TORINO (ITALPRESS) – Presentata ufficialmente la nuova maglia del Torino che i granata indosseranno durante le partite giocate nello stadio di casa, lo Stadio Olimpico Grande Torino. Con l’occasione, Suzuki annuncia di essere stata nuovamente scelta dal club per la stagione 24/25: un legame iniziato nel 2013 e diventato più profondo nel corso degli anni. “In 12 anni, Suzuki e il Torino hanno costruito una solida collaborazione, rafforzata sia dalla vicinanza territoriale, la sede di Suzuki Italia si trova alle porte di Torino, sia da una profonda affinità di valori condivisi – sottolinea una nota -. Le due società rappresentano autentici esempi di passione, lealtà e sportività nei rispettivi settori, dimostrando sempre rispetto per gli avversari e le regole e forte tenacia nel non arrendersi mai.

L’impegno costante nel migliorarsi ogni giorno è un valore condiviso che unisce i giocatori granata, impegnati sul campo, e i tecnici di Hamamatsu, dedicati a sviluppare prodotti performanti ed efficienti. Entrambe le società vantano, inoltre, una storia centenaria: Suzuki è stata fondata nel 1909 ad Hamamatsu, mentre il Torino nel 1906. Nel corso degli anni, entrambe le aziende hanno seguito un percorso di crescita che le ha portate ruoli di primo piano e a distinguersi per il loro carattere e personalità”.

“E’ un onore essere stati nuovamente scelti dal Torino per la stagione 24/25 – dice Mirko Dall’Agnola, vice direttore generale di Divisione Auto Suzuki -. E’ un legame profondo quello che ci unisce: nato nel 2013, si è poi consolidato nel tempo, grazie anche ai valori che condividiamo e alla passione che rispettivamente trasmettiamo ai tifosi granata e ai nostri clienti”. “Siamo felici di continuare questa duratura collaborazione con Suzuki, azienda con la quale abbiamo un legame che ormai va avanti da 12 anni – ha spiegato Lorenzo Barale, direttore commerciale Torino FC -. La sinergia tra le parti ci ha permesso di sviluppare progetti comuni anche nel campo delle iniziative sociali del club per la città di Torino, con lo scopo di raggiungere nuovi obiettivi insieme e rafforzare ancora di più il nostro legame”.

