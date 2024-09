ROMA (ITALPRESS) – Si preparano a tornare in scena i protagonisti del Suzuki Challenge 2024, pronti a fare tappa nella provincia di Udine dopo aver affrontato le prime tre gare della stagione all’Italian Baja di Primavera, al Baja Colline Metallifere e all’appuntamento internazionale dell’Italian Baja, un classico del Campionato Italiano Cross Country e del monomarca. Gli equipaggi a bordo dei fuoristrada della casa di Hamamatsu, terminata la pausa estiva, riprenderanno le sfide al 1° Baja dello Stella, sesto round della stagione 2024 che farà il suo esordio nel calendario del tricolore e del Suzuki Challenge. Sarà qui, in territorio friulano, che gli iscritti al trofeo si daranno battaglia lungo i tre settori selettivi in programma per la giornata di sabato, preceduti dalla cerimonia di partenza che avrà luogo alle 19 di venerdì 20 settembre. Gli specialisti dell’off-road saranno sotto i riflettori per la fase finale della stagione, all’inseguimento di Alfio Bordonaro, attualmente in testa alla classifica del trofeo con un totale di 93 punti, presente al Baja dello Stella sempre al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1, condiviso con Stefano Lovisa. Il catanese, già vincitore del monomarca nel 2022 e nel 2023, cercherà di allungare il distacco su Emilio Ferroni, che corre in coppia con Daniele Fiorini su una vettura gemella. Ferroni ha ottenuto due secondi posti nel Suzuki Challenge, a Pordenone e in Toscana, ma dovrà difendersi dagli attacchi di Gianluca Morra, in gara su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T2 con Stefano Tironi alle note, distante solo due punti. Anche Alberto Gazzetta tenterà la rimonta. Attualmente quarto in classifica con 30 punti, navigato da Andrea Pizzato su Suzuki New Jimny nella categoria TH, è salito sul terzo gradino del podio del monomarca all’Italian Baja, dietro a Giuseppe Ananasso, il quale tornerà in Friuli-Venezia Giulia affiancato da Stefano Incaini su Suzuki Grand Vitara. Tra gli iscritti figura anche Lorenzo Codecà, che nel Challenge conta un terzo posto ottenuto all’Italian Baja di Primavera dello scorso marzo, sempre in coppia con Gilberto Menetti su Suzuki Grand Vitara, con cui cercherà di avvicinarsi al podio della classifica del trofeo. Completa la lista Andrea Luchini, coadiuvato da Piero Bosco su Grand Vitara Pentastar.

Venerdì 20 settembre sarà la giornata dedicata alle verifiche tecniche e sportive, al termine delle quali verrà allestita la cerimonia di partenza del Baja dello Stella in programma alle ore 19.00. Si entrerà nel vivo della competizione l’indomani, sabato 21 settembre, con tre settori selettivi da percorrere (SS1 – 8.30; SS2 – 11.30; SS3 – 14.30) per un totale di 114,57 chilometri competitivi, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per le ore 18.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

