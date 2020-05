ROMA (ITALPRESS) – Sono state circa 45 mila le visualizzazioni per “Il Sole in Classe”, ieri sera per la prima volta in diretta online sulla pagina Facebook di ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, nella versione Family-Edition.

L’evento online, patrocinato dal ministero dell’Ambiente, con media partner TeleAmbiente (in onda in diretta streaming sull’emittente) e sponsor NWG Energia, è stato una serata per fare educazione divertendosi con un messaggio positivo sull’ambiente.

La trasmissione è stata aperto con l’intervento e il saluto del ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “Ho apprezzato molto che la sesta edizione del premio nazionale Anter Green Awards venga celebrata anche in quest’anno così complicato a causa del Covid-19. Parlare di energie rinnovabili, coinvolgere le scuole, le famiglie e gli studenti, significa mettere al centro un argomento oggi essenziale per uscire dal cambiamento climatico, per rivedere il nostro paradigma produttivo ed economico. L’Italia si appresta a celebrare la pre-Cop a Milano, la conferenza delle parti per il contrasto dei cambiamenti climatici, dove protagonisti saranno i giovani di ogni paese che ha firmato l’Accordo di Parigi. Ecco perchè è significativo questo premio, coglie il percorso che l’Italia si è spesa a livello nazionale di portare avanti”.

