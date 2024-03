VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha dato il benvenuto questa mattina a Ca’ Farsetti ai Pooh prima della conferenza stampa al Museo Correr per presentare il concerto previsto in piazza San Marco il 5 e 6 luglio prossimo.

La storica band italiana composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si esibirà in due serate evento dedicate a Venezia e alla sua bellezza. “Benvenuti a Venezia!” – ha dichiarato il sindaco Brugnaro – “una band punto di riferimento per tante generazioni di appassionati. Non vediamo l’ora di ascoltarvi in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio! Due concerti di alto livello, in uno scenario unico, che saranno un omaggio alla nostra città e alla sua bellezza, attraverso il linguaggio universale della musica”. Quelle a Venezia saranno due tappe speciali del tour “Amici x sempre – Estate 2024”, un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).