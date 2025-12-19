Il sindaco Brugnaro nomina il vicesindaco e due nuovi assessori

VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, alla presenza del segretario generale, ha firmato oggi il provvedimento di nomina di tre nuovi componenti della Giunta comunale, a seguito delle dimissioni presentate dall’assessore e vicesindaco Andrea Tomaello e dall’assessore Laura Besio, eletti consiglieri regionali.

Con tale atto, il sindaco ha nominato assessori comunali: Sergio Vallotto vicesindaco, con deleghe ai Progetti comunitari, Porto, Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Rapporti con il mondo dell’Agricoltura. Maika Canton, con deleghe a Manutenzioni cittadine e arredo urbano, Politiche educative. Paolino D’Anna con deleghe a Rapporto con i cittadini, Servizi al cittadino, Personale.

“Ringrazio Andrea Tomaello e Laura Besio per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni al servizio della città – dichiara il sindaco Luigi Brugnaro – Con le nuove nomine garantiamo piena continuità amministrativa e rafforziamo l’azione di governo sui temi strategici per Venezia e per tutto il territorio: dalla cura della città e dei servizi ai cittadini, alle politiche educative e giovanili, fino allo sport, alla protezione civile e alla capacità di intercettare opportunità e progetti a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto e un buon lavoro a Sergio Vallotto, Maika Canton e Paolino d’Anna”.

Il primo cittadino, con il medesimo atto, ha inoltre confermato le deleghe e le competenze attribuite agli altri componenti della Giunta.

