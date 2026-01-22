Il Sindaco Brugnaro inaugura il nuovo Punto Inail di assistenza protesica

VENEZIA (ITALPRESS) – Un nuovo Punto Assistenza protesica Inail. Una struttura che offre a lavoratrici e lavoratori vittime di infortuni, o affetti da malattie professionali, l’erogazione di dispositivi tecnici, prestazioni riabilitative, sanitarie e di accompagnamento socio assistenziale. A un passo da casa. Inail Regione Veneto ha infatti inaugurato il Punto Assistenza a Marghera, in via della Pila 51. Fino a prima del 19 novembre scorso, chi aveva subito un infortunio e necessitava di dispositivi medici o terapie doveva recarsi al Centro Protesi di Brusio, in provincia di Bologna. Oggi il Punto Assistenza di Marghera diventa centro di riferimento per tutto il Veneto.

“Avere un centro come questo è importantissimo per il nostro territorio: è un bell’esempio di servizio di prossimità che accompagna la persona nel percorso di cura e riabilitazione, senza costringerla a lunghi viaggi – ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, chiamato ad inaugurare il nuovo servizio – Ma è altresì un esempio di collaborazione tra istituzioni, enti e associazioni, passaggio questo necessario e fondamentale per dare vera assistenza alle persone che stanno attraversando un momento di grande fragilità. Io continuo a ribadire, inoltre, che dobbiamo lavorare tantissimo, e a tutti i livelli, nella cultura della prevenzione e il ruolo dell’Inail, anche in questo caso, è determinante”. Il primo cittadino ha sottolineato poi la simbolicità, quasi, della scelta di Marghera come sede per il Punto Assistenza protesi: “Da qui, nell’immediato dopoguerra ripartì il lavoro, con le grandi imprese industriali. E siamo orgogliosi che Inail abbia scelto di investire in questa zona”.

Ad accogliere il sindaco Brugnaro e gli altri ospiti, quali l’assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini, il prefetto di Venezia Darco Pellos, l’assessore alla Sanità della Regione Veneto Gino Gerosa e il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, sono stati il direttore generale dell’Inail e la direttrice regionale dell’Ente, Marcello Fiori ed Enza Scarpa, che hanno sottolineato il ruolo strategico della struttura, quale passo ulteriore nel rafforzamento della rete dei servizi, ringraziando le aziende sanitarie e le istituzioni del territorio per la collaborazione e annunciando che l’obiettivo di Inail è di riuscire ad aprire un centro come quello di Marghera in ogni capoluogo di provincia del Veneto.

