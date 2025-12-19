Il sindaco Brugnaro all’alba fa gli auguri natalizi a tutti i lavoratori portuali

VENEZIA (ITALPRESS) – La fine del turno di notte, l’inizio del turno di giorno. Quell’ora di mezzo, che ancora non ha albeggiato, porta gli auguri natalizi del Comune di Venezia a tutti i lavoratori portuali, in una oramai tradizionale colazione, fatta di panini, cotechino, caffè e panettone. Ci sono tutti: operai in arancione, guardia costiera in blu, impiegati e rappresentanti delle istituzioni cittadine.

Questa mattina, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia ha ospitato lo scambio di auguri per le imminenti festività: il suo presidente Mauro Piazza ha ringraziato il cuore della compagnia, ovvero i suoi lavoratori, quelli nuovi e quelli di lunga esperienza: tre neo pensionati sono stati premiati per gli oltre 30 anni di lavoro per la Nuova CLP. Sono quindi intervenuti il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale Matteo Gasparato, l’ammiraglio Filippo Marini, comandante della Capitaneria di Porto.

A chiudere lo scambio di auguri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che – proseguendo il discorso del presidente Piazza – ha sottolineato la centralità di un cambio generazionale tra le maestranze portuali, considerata la sempre maggiore importanza strategica dello snodo, soprattutto guardando all’area metropolitana di Padova, Treviso e Venezia.

“È un’occasione importante per ritrovarsi, condividere obiettivi e dialogare con chi ogni giorno lavora in questo settore – ha detto il sindaco – Porto Marghera rappresenta molto più di un porto: è un polo industriale di valore strategico su cui continuare ad investire, forti del valore delle persone con competenze e professionalità che operano nell’area. Solo attraverso il dialogo e una collaborazione concreta possiamo creare sviluppo e rendere il territorio più attrattivo e competitivo, favorendo nuovi investimenti e opportunità. Positiva la definizione del partner strategico dell’interporto di Padova, che opererà in sinergia con Marghera, rafforzando l’idea di grande città metropolitana che unisce Venezia, Treviso e Padova”.

Tra i presenti, per il Comune di Venezia, anche gli assessori alle Attività produttive e allo Sviluppo economico Sebastiano Costalonga e Simone Venturini.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).