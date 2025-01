WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Senato sta accelerando in queste ore il processo di conferma delle scelte di governo del presidente eletto Donald Trump, con diverse udienze. Tra i presenti oggi l’ex procuratore generale della Florida Pam Bondi, designata da Trump come procuratrice generale degli Stati Uniti, e il senatore della Florida Marco Rubio per il ruolo di Segretario di Stato.

I democratici al Senato stanno facendo pressioni su Bondi per chiederle se potrà mantenere l’indipendenza da Trump nel momento in cui inizierà con il suo nuovo incarico. Rubio ha offerto una solida difesa in merito all’alleanza di difesa della Nato, nonostante le aspre critiche mosse in passato da Trump all’organizzazione. Sempre nella giornata di oggi altri comitati stanno valutando invece le nomine di John Ratcliffe come direttore della CIA, Chris Wright come segretario all’energia, Sean P. Duffy nel ruolo di segretario ai Trasporti e Russell Vought a direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio.

Si tratta di procedimenti formali in cui non sono previste variazioni in vista della cerimonia di insediamento di Trump, prevista il prossimo 20 gennaio a Capitol Hill.

