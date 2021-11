Il ritorno dei crocieristi, 6 milioni previsti nel 2022

Riparte il mercato delle crociere. Nel 2022 sono previsti circa 6 milioni di passeggeri in oltre metà dei 70 porti italiani, con una crescita del 118% sulle stime per il 2021. Secondo quanto emerso alla decima edizione dell'Italian Cruise Day, la Liguria dovrebbe confermarsi regione leader in Italia e nel Mediterraneo. mgg/sat/red