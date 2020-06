MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Riparte la Liga e riparte il testa a testa fra Barcellona e Real Madrid. Dopo il successo dei blaugrana sul Maiorca, ecco la risposta dei blancos che alla ripresa stendono l’Eibar 3-1. Nella cornice dell'”Alfredo Di Stefano” di Valdebebas, dove il Real giocherà fino a fine stagione visto l’inizio dei lavori di restyling al Bernabeu, la gara si chiude già nel primo tempo. Kroos la sblocca al 4′ con un bel destro sotto la traversa mentre alla mezz’ora timbra il cartellino Sergio Ramos al termine di un micidiale contropiede. Passano altri sette minuti e Marcelo cala il tris con un potente diagonale. Nella ripresa, al 15′, l’Eibar accorcia con un pò di fortuna, complice la deviazione di Bigas sul tiro di De Blasis che inganna Courtois, ma il Real regge e torna a -2 dal Barça.

Ricomincia invece con un pari l’Atletico Madrid, che non va oltre l’1-1 al San Mames contro l’Athletic Bilbao. Succede tutto in due minuti, con i padroni di casa avanti con Muniain al 37′, che colpisce di prima intenzione sul cross dalla destra di Berchiche, e il pari di Diego Costa al 39′ sull’imbucata di Koke. Colchoneros ora a quota 46 al quarto posto assieme al Getafe e alla Real Sociedad che scenderà in campo alle 22 contro l’Osasuna.

