ROMA (ITALPRESS) – Ancora Andrea Crugnola su Citroen C3, ancora Pirelli. Per il secondo anno consecutivo sono queste le firme sul gradino più alto del podio del Rally di Roma Capitale, gara valida per il Fia European Rally Championship e per il Campionato italiano asfalto che, come da tradizione, ha dato spettacolo non solo nella prima prova del Colosseo, ma anche sulle tortuose strade intorno a Fiuggi.

Insieme con Crugnola, che ha condotto una gara sempre attenta e con una strategia ben studiata a tavolino, è salito sul podio anche un altro pilota rifornito e assistito da Pirelli, ovvero Simone Campedelli che su Skoda Fabia ha conquistato un secondo posto fondamentale ai fini della battaglia ancora aperta per la conquista del Campionato Italiano.

Sesto il campione in carica Hayden Paddon su Hyundai i 20, che con questo risultato mantiene la testa della classifica del campionato.

Le sorti della gara si sono delineate sabato mattina, soprattutto nella prima prova lunga della (la SS3 Santopadre – Fontana Liri di 28,74 km) e in quella successiva, nelle quali Crugnola ha allungato il passo sugli inseguitori, grazie anche all’ottima prestazione delle gomme P Zero Hard RA5A che hanno assicurato grip, resistenza e bassa usura in stage molto sfidanti, contrassegnati da temperature alte. Domenica il pilota lombardo ha amministrato il vantaggio, senza rinunciare a vincere la maggior parte delle prove, tra le quali la Rocca di Piave-Subiaco di 32,30 chilometri e la power stage.

“Anche quest’anno le condizioni di gara, già di per sè molto sfidanti del Rally di Roma, sono state particolarmente severe a causa delle elevatissime temperature e ancora una volta la versione RA5A del P Zero, la stessa che equipaggia le Rally2 nel mondiale, ha permesso a Crugnola di vincere e agli altri nostri piloti di ottenere ottimi piazzamenti – l’analisi di Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli -. In particolare, le caratteristiche di prestazionalità e di resistenza agli asfalti abrasivi e alle alte temperature della gomma hard si sono rivelate fondamentali sia nelle prove lunghe che in quelle brevi. Per noi questa al Rally di Roma è la seconda meritatissima vittoria stagionale nel FIAERC, che ci fa guardare con fiducia al prosieguo del campionato”.

Dominio dei piloti gommati Pirelli anche nelle categorie minori. Nell’ERC3 si è imposto il ceco Filip Kohn, che si è aggiudicato anche il Fiesta Rally3 Trophy, sponsorizzato da Pirelli, mentre nell’ERC4 la vetta del podio è stata conquistata da Giorgio Cogni su Peugeot. Da segnalare anche che nel CIR Junior, supportato da Pirelli, ha vinto Matteo Doretto, mentre nel GR Yaris cup, serie anch’essa supportata da Pirelli, si è imposto Thomas Paperini.

Il P Zero Hard RA5A, protagonista assoluto del Rally di Roma, è uno pneumatico destinatato anche alle vetture Rally2 del WRC ed è stato progettato per affrontare gli asfalti abrasivi asciutti. Presenta una mescola battistrada e una costruzione che assicurano prestazioni e affidabilità nelle condizioni di gara più difficili e negli stage più lunghi, anche con temperature elevate, senza rinunciare a un rapido warm-up. A completare la gamma a disposizione dei piloti al Rally di Roma anche la gomma media P Zero RA7D, la soft P Zero RA7+C e la gomma da bagnato RWC.

