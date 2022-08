VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi, in visita di presentazione, il nuovo Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan. Il Governatore si è nuovamente complimentato con la De Bernardin Stadoan per la prestigiosa nomina e si è intrattenuto con lei sui temi di reciproco interesse, a cominciare dalla collaborazione istituzionale, da attuare ovunque possibile, per garantire ai cittadini trevigiani legalità e sicurezza. Il nuovo Questore di Treviso è veneta, di origini bellunesi e ha già ricoperto importanti incarichi nel nordest.

Foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).