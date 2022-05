ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Paola Ansuini, portavoce del Presidente del Consiglio Mario Draghi, è la vincitrice del Premio Ischia “Comunicatore dell’anno” 2022. Lo ha deciso la giuria composta da Gerardo Capozza, Leonardo Bartoletti, Antonella Dragotto, Tiziana Flaviani, Ludovico Fois, Massimiliano Paolucci, Stefano Porro, Valeria Speroni Cardi, Luciano Tancredi, Luca Torchia e Ferdinando Vacarini. A Cristina Manetti, portavoce della Presidenza della Regione Toscana, è stato invece assegnato il premio per la comunicazione territoriale e nello specifico per la innovativa campagna vaccinale covid riservata ai bambini che vedeva come testimonial la cagnolina Pimpa del fumettista Altan.

Per la sezione spettacolo è stata premiata la agenzia Zebaki di Pamela Maffioli e Giada Giordano mentre per la sezione dei social media un riconoscimento speciale è andato a Dario Adamo.

Il premio sarà consegnato nell’ambito della 43/ma edizione del Premio Ischia di giornalismo Venerdi 1 luglio a Lacco Ameno. Media partner della manifestazione è SkyTg24.

(ITALPRESS).

_ credit photo agenziafotogramma.it –