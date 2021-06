LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel è positivo al coronavirus. Lo riporta il quotidiano Luxemburger Wort, citando fonti di governo. Bettel è in isolamento, e dovrà restarci almeno per 10 giorni. Il primo ministro lussemburghese aveva preso parte il 24 e 25 giugno al Consiglio Europeo in presenza a Bruxelles.

Si era vaccinato 6 maggio scorso con una prima dose di AstraZeneca.

(ITALPRESS).