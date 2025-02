MILANO (ITALPRESS) – Il Piccolo Teatro di Milano sarà la “casa” del Milano Film Fest e il Germi LdC, laboratorio artistico di Manuel Agnelli, curerà il programma musicale del festival: sono queste le prime novità dell’edizione 2025 del festival che intende celebrare i diversi volti del mondo dell’audiovisivo, dal cinema e le serie tv alla fotografia, fino ai contenuti speciali che si terrà dal 3 all’8 giugno con la direzione artistica di Claudio Santamaria. “Con felicità e soddisfazione annunciamo oggi il nostro quartier generale, luogo eletto della cultura milanese – ha dichiarato Laura Boy, presidente di Fondazione Milano Film Fest – e la collaborazione con Germi, nata in maniera molto spontanea, perchè la contaminazione è nel DNA della nostra Fondazione. Come abbiamo annunciato sin dal principio, il nuovo Milano Film Fest sarà un festival di sperimentazione tra i diversi territori di produzione artistica dal cinema alla fotografia, alla musica, alla pittura, e con Manuel ci siamo trovati da subito a condividere la stessa visione”. Il Piccolo Teatro di Milano sarà la “casa” del festival, qui si terranno le proiezioni dei concorsi cinematografici, per corti e lungometraggi, oltre agli eventi speciali che presto saranno annunciati. Nel mentre la call per le opere prime sta chiudendo e gli organizzatori hanno annunciato che “la selezione sarà molto importante, sono stati visionati ad oggi oltre 475 film da 45 Paesi, tra cui saranno selezionati i film che concorreranno ai premi del festival”. Tra gli appuntamenti, non mancheranno concerti e performance imperdibili: curatore dei programmi musicali sarà il cantautore milanese Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, volto televisivo come giudice di XFactor, nonchè promotore dal 2019 degli eventi culturali e musicali del “Germi, Luogo di Contaminazione”, libreria con palco e cocktail bar in zona navigli. Locale cult della vita notturna milanese, il Germi LdC è primo in classifica nei sondaggi M.E.I. 2025 tra i migliori locali musicali in Italia. Aprendo liberamente il palco a giovani musicisti emergenti, il Germi ha inaugurato lo scorso novembre la fortunata rassegna “Carne fresca, suoni dal futuro”. Tre serate mensili dedicate alla nuova scena della musica dal vivo under30 di tutta Italia, refrattaria agli algoritmi e alle logiche numeriche del mainstream. Dando spazio a più di cinquanta nuove proposte nell’arco di una ventina di serate a ingresso libero e ad altissimo tasso di pura gioia, “Carne fresca” si è rivelata un’altra scommessa vinta. Il Germi proporrà ospiti della scena musicale italiana e internazionale, noti e meno noti, in linea con lo spirito del Milano Film Fest, voci di domani e protagonisti dei concerti di inizio estate. “Ci accomuna allo spirito del festival – ha detto Manuel Agnelli, Music Advisor del festival – il coraggio di osare e di aprirci al mondo, che fondano il carisma di una città come Milano. Il festival si allarga a tutta la città e dedica spazio anche alle visioni di chi sta affinando una propria identità indipendente. In modo simile nel 2019 abbiamo immaginato un piccolo locale che fosse un laboratorio di idee, il Germi, un “Luogo di Contaminazione”, nato per dare spazio a voci letterarie, musicali, artistiche, che non hanno come obiettivo gli algoritmi, ma le persone. Lo scorso novembre con lo staff del Germi abbiamo lanciato una nostra scommessa, “Carne Fresca, Suoni dal Futuro”: un palco aperto per tre serate mensili ad ingresso gratuito per una rassegna di giovani emergenti, presente e futuro della musica in Italia. Una nuova scena esiste: siamo stati travolti da centinaia di proposte e più di cinquanta di queste si sono fatte sentire con energia, autenticità ed entusiasmo palpabili. Ogni serata è stata una scoperta, prova che il fermento della vita ribolle sempre, a dispetto di tutto, e che mettersi in gioco, confrontarsi dal vivo, rischiare, condividere esperienze, rende felici. Metteremo questo spirito e la nostra esperienza al servizio della parte musicale del Milano Film Fest”. Il festival – nato in collaborazione con il Comune di Milano – è ideato dalla Fondazione Milano Film Fest, che unisce quattro realtà cittadine: Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro. La rassegna avrà luogo nei cinema, teatri, piazze e vie della città. Oltre ai concorsi, il programma della prima edizione vedrà anche una sezione rivolta alle anteprime internazionali e due focus: uno sulle serie tv con il ritorno dei Serial Awards e uno sulla fotografia. La galassia Milano Film Fest si completerà con retrospettive, eventi di piazza e un occhio particolare all’industry, a cui sarà dedicata una sezione speciale. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Ps comunicazione