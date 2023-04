PARMA (ITALPRESS) – Il Parmigiano Reggiano sarà protagonista al Campionato Mondiale della Pizza che si terrà presso Fiere di Parma dal 18 al 20 aprile. La manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, si propone in una veste sempre più internazionale con la partecipazione di professionisti del settore provenienti da 52 Paesi del mondo, per un totale di oltre 700 pizzaioli iscritti.

C’è un Parmigiano Reggiano per tutti i gusti e per tutte le occasioni. E non parliamo solo di stagionature, ma anche di razze. Ci sono la vacca bianca modenese, la rossa reggiana, la bruna e la frisona italiana. Così come esistono prodotti “certificati” che vanno incontro alle esigenze più diverse: dal prodotto di Montagna, al Kosher, dall’Halal, al Biologico. Giovedì 20 aprile alle ore 14.30 nel convegno “La pizza e il Parmigiano Reggiano: alleati per la cucina italiana nel mondo” si parlerà delle peculiarità, della biodiversità e della versatilità che rendono la Dop più premiata al mondo un ingrediente perfetto per la preparazione della pizza.

– foto ufficio stampa Parmigiano Reggiano –

