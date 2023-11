ROMA (ITALPRESS) – “Mantenere l’amatorialità”, quell’essere “amateur, dove lo sport è per lo sport” e non una macchina per fare soldi. E’ quello che Papa Francesco chiede ai giocatori del Celtic, salutati prima dell’udienza generale il giorno dopo la partita disputata dagli scozzesi all’Olimpico contro la Roma. “E’ molto cresciuta – constata il Santo Padre – l’impronta finanziaria del ‘grande sport’, fino a rischiare, a volte, di rendere il calcio interessante solo per motivi di interesse economico”. Il Papa ha infine invitato i calciatori a essere “buoni modelli, specialmente per i giovani. Gli alti livelli che siete chiamati a raggiungere non riguardano solo le vostre abilità sportive o i requisiti classici necessari per eccellere, ma si riferiscono anche alla vostra integrità personale”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]