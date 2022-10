Questo è un campionato particolare che fra cinque partite (15 punti) andrà il letargo sino a gennaio. In vista della pausa dei Mondiali, tutti cercheranno di prendere posizione. Non c’è dubbio che il Qatar influirà molto: in gennaio sarà un altro film. La situazione attuale potrebbe essere stravolta: Inter e Juventus, per esempio, che non sono andate al massimo in questa prima parte della stagione, forse correranno, col recupero dei tanti acciaccati, per un posto Champions. Nella “fotografia” di gruppo sghignazza il Napoli (decima vittoria di fila), ridono Atalanta (-2) Milan (-3) e Udinese (-5); sorridono a denti stretti Lazio, Inter e Roma, ancora ingrugnita appare la Juve che guarda lontano. La squadra di Spalletti contro il Bologna ha dominato per mezz’ora. Poi, supponendo di vincere facile, ha tergiversato e Zirkzee, sostituto del capocannoniere Arnautovic, ha colpito. Il Bologna è persin riuscito a pareggiare con Barrow dopo che la capolista aveva ribaltato il risultato con Juan Jesus e Lozano. Vivace la squadra di Motta: ha res la vita difficile alla capolista che ha prevalso alla fine grazie a Osimhen.

L’Atalanta ha vinto in rimonta contro un buon Sassuolo, passato con Kyriakopoulos. Poi bergamaschi in cattedra. La squadra di Gasperini prima della sosta per i Mondiali affronterà Lazio, Napoli e Inter. Conosceremo così le sue vere ambizioni. A Verona, Bocchetti, nuovo tecnico gialloblu, ha impostato bene la partita e il Milan non è andato molto spedito. Anzi, ha corso qualche pericolo (traversa veronese), poi la decisione di Tonali (recidivo al Bentegodi) e rossoneri terzi. L’Udinese ha tenuto bene testa alla Lazio, forse un pò stanca per le fatiche di Coppa e privata di Immobile, infortunato. I friulani hanno colpito due traverse, ma stavolta i due forti attacchi sono rimasti muti. Sottil sarà senza Becao, squalificato contro il Torino. La Roma nel Monday Night sul campo del fanalino di coda Sampdoria senza Dybala, ma con Zaniolo per fare il pieno. La Samp di Stankovic, priva di Murillo, giocherà per lasciare l’ultimo posto. Vieira e Gabbiadini subito? Arbitro Di Bello. L’Inter si è rimessa in rotta contro una Salernitana che è stata a volte insidiosa. Stavolta la difesa nerazzurra non ha subito gol. Ora i nerazzurri possono pensare a una rimonta.

La Juventus ha finalmente vinto una partita “esterna” e il derby, firmato dal gol di Vlahovic, ha tolto Allegri dall’imbarazzo: la sua squadra è indietro, viene da brutte sconfitte, ma potrebbe riprendersi con i recuperi di tanti giocatori infortunati. Il Torino ha avuto il migliore in campo nel portiere Milinkovic, e questo dice molto; ma in attacco non segna facilmente (otto gol: pochi hanno fatto peggio). Lo Spezia, colpito a freddo al 1′ dalla Cremonese, ha rimontato ma ha subito poi il pari dei grigiorossi che hanno lasciato, in attesa del risultato della Samp, l’ultimo posto. Comunque una prova incoraggiante per la squadra di Alvini. La Fiorentina, dopo la cinquina di Coppa, tornerà a far gol in campionato nel posticipo di Lecce (arbitro Massimi)? Mandragora playmaker per la squalifica di Amrabat. La squadra di Baroni non avrà Hjulmand (Blin) ed è un avversario poco arrendevole. Dopo tre vittorie, il Monza di Palladino è caduto a Empoli, anche perchè ha trovato un Vicario (il portiere empolese) imbattibile e un avversario tonico. Nella prossima puntata Roma-Napoli e Atalanta-Lazio: nella foto di gruppo chi sorriderà?

(ITALPRESS).

