In questo momento storico del calcio, ci sono squadre che devono raggiungere un traguardo di prestigio (Champions, Europa League, Conference) e altre che anelano alla salvezza. E siccome ci sono ricchi premi e cotillon anche per i piazzamenti, si impegnano (quasi) tutti. Il nostro calcio è secondo nel ranking Uefa: olè. C’è poi l’attesa per la sentenza sulla Juventus, che interessa la classifica di vertice. Di Napoli si è parlato, dopo lo scudetto, per raccontare che Spalletti e Giuntoli sono con la valigia in mano e si fanno supposizioni sui sostituti. Il tecnico ha parlato di “falsità” sulle voci di fuga dopo la vittoria. Napoli-Inter però aveva una certa valenza: l’hanno spuntata i campioni d’Italia nel finale. Fino al’espulsione di Gagliardini, niente gol. L’Inter in dieci ha pareggiato con Lukaku. Poi il Napoli ha dilagato. I campioni hanno così battuto tutte le squadre di serie A. In attesa del verdetto sulla società bianconera (verrà penalizzata? Se sì, di quanti punti?) nel Monday Night si giocheranno Empoli-Juventus e Roma-Salernitana. Dopo la batosta di Siviglia, la squadra di Allegri, priva degli squalificati Cuadrado e Danilo (dentro Rugani e Barbieri) e dell’infortunato Fagioli (al suo posto Miretti) andrà sul campo di un Empoli salvo, per difendere il secondo posto. L’Empoli con Vicario, Bandinelli e Fazzini. A Torino fu 4-0 per la squadra di Allegri. Fischierà Ayroldi. Quanto all’euforica Roma (Mourinho due finali di Coppa consecutive) ospiterà la Salernitana. In campo Dybala, Smalling, e Solbakken. Spinazzola ko. La Salernitana con Gyomber. All’Arechi i giallorossi passarono per 1-0. Arbitro Colombo. L’Udinese del confermato Sottil ha ceduto alla Lazio su un discusso rigore di Immobile. La squadra di Sarri ha superato l’Inter: è terza. A San Siro, il gol n. 182 del quarantenne Quagliarella è stato l’unico sussulto doriano di una partita dominata dal Milan che ancora spera nella Champions “via Juventus” (penalizzazione). Leao, Diaz e Giroud (tripletta) goleadores “tardivi”. La Samp colpita e affondata. In erroraccio di Montipò ha compromesso la partita del Verona a Bergamo. L’Atalanta (curva chiusa) ha vinto in rimonta dopo il gol di Lazovic. La squadra di Gasp verso un posto in Europa. Il Verona (palo di Gaich) potrà salvarsi? Il Monza ha vinto in rimonta sul campo del Sassuolo, confermando la sua grande annata, dopo l’arrivo di Palladino. Ora i brianzoli sono a ridosso delle “grandi”. Jovic ha spezzato l’equilibrio di Torino-Fiorentina. Poi ha pareggiato il solito Sanabria. Un pareggio che ha cambiato poco. Il Bologna ha spedito la Cremonese in B, seppellendola di gol. Arnautovic è tornato a segnare (9 reti). Orsolini 11esimo gol ed espulsione. Grigiorossi annata partita male, difficile recuperare. Rossoblù bel campionato. In coda, le sconfitte di Verona e Cremonese hanno avvantaggiato Lecce e Spezia. Ora il Lecce ha 33 punti, lo Spezia 31 e il Verona 30. Nel prossimo turno, il Verona affronterà l’Empoli già salvo, lo Spezia ospiterà il Torino e il Lecce sarà a Monza. All’ultima giornata sono in programma Lecce-Bologna, Roma-Spezia e Milan-Verona. Adesso incombe la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter. La spunterà il re di Coppe Simone Inzaghi? Nel week-end Juve-Milan e Inter-Atalanta, forse decisive per la Champions.

