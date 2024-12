MONZA (ITALPRESS) – La sconfitta con la Juventus per 2-1 di ieri sera e l’ultimo posto in classifica con appena 10 punti dopo 17 giornate mettono fine all’avventura di Alessandro Nesta alla guida del Monza. Ufficiale l’esonero, con Salvatore Bocchetti che ne prenderà il posto, con contratto fino al 30 giugno 2027. Il 38enne ex difensore, che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Genoa, Rubin Kazan, Spartak Mosca, Milan e Verona, ha mosso i primi passi in panchina proprio all’Hellas nell’estate 2021: under 18, poi lo staff di Tudor e quindi la guida della Primavera. Nell’ottobre 2022, dopo l’esonero di Cioffi, è promosso ad allenatore della prima squadra, affiancato da Zaffaroni, e centra la salvezza grazie al successo nello spareggio contro lo Spezia. Ora il Monza, che trova ultimo con 10 punti dopo 17 giornate: esordio sabato al “Tardini” contro il Parma.

Con Bocchetti al posto di Nesta, salgono a cinque i cambi in panchina nella serie A 2024-25.

Il primo lo scorso 18 settembre, quando il pari col Genoa alla quarta giornata costa l’esonero a Daniele De Rossi: la Roma decide di affidare la guida della squadra a Ivan Juric. Che però dura solo due mesi (3 vittorie e 5 ko il bilancio in campionato), con la sconfitta interna col Bologna alla 12esima giornata che segna un punto di non ritorno: con i giallorossi a quota 13 punti, i Friedkin cambiano ancora e puntano su Claudio Ranieri. Lo stesso turno di serie A vede un cambio al timone anche in casa Lecce: dopo il pareggio con l’Empoli e con la squadra terz’ultima con 9 punti, via Luca Gotti e panchina a Marco Giampaolo. Il 12esimo turno è fatale anche ad Alberto Gilardino: quella pareggiata 1-1 col Como, col Genoa nei bassifondi a quota 10, è la sua ultima partita alla guida dei rossoblù, al suo posto ecco Patrick Vieira.

Lo scorso anno furono 12 in totale i cambi in panchina alla fine del campionato.

