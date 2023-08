SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, Luca Beccari e il Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo, Federico Pedini Amati, alla presenza delle rispettive delegazioni hanno ricevuto oggi in visita ufficiale di S.E. Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita accompagnato a San Marino dalla Principessa Haifa Bint Mohammed Al-Saud (Vice Ministro del Turismo) e da una delegazione tecnica e politica.

L’incontro ha confermato le ottime relazioni fra la Repubblica di San Marino e il Regno di Arabia Saudita e si è rivelato utile per determinare una serie di collaborazioni e forme di cooperazione di reciproco interesse nei diversi ambiti dell’economia.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha confermato l’ottimo stato delle relazioni esistenti e la relativa progressiva espansione, anche attraverso il più recente scambio di visite e l’attivazione di negoziati su varie intese, tra le quali l’Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti. Beccari ha sottolineato l’attenzione che San Marino rivolge al Paese arabo per lo sviluppo di progetti e di collaborazioni strategiche in ambito culturale, economico, finanziario e turistico, da realizzarsi anche attraverso l’attivo supporto delle rispettive diplomazie.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ricordato il rapporto di profondo e reciproco rispetto che lo lega al Ministro Al Khateeb con il quale in più occasioni si è confrontato sui temi legati al turismo. Nel colloquio Pedini Amati ha ipotizzato interventi diretti dell’Arabia Saudita a sostegno delle opere turistiche infrastrutturali sammarinesi.

Tra i temi sul tavolo anche l’organizzazione di Expo 2030 per ospitare il quale Ryad ha presentato la propria candidatura.

-foto ufficio stampa Repubblica San Marino-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]