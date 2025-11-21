Il Ministero lancia una campagna per borghi e isole minori nei grandi hub ferroviari

ROMA (ITALPRESS) – “C’è tutta un’altra Italia ancora da scoprire, Welcome to Meraviglia”: è la nuova campagna di valorizzazione e promozione del ministero del Turismo presso le principali stazioni italiane, dedicata alle località meno conosciute e alle isole minori, con protagonista la Venere in viaggio.

L’iniziativa, realizzata attraverso il network di Grandi Stazioni Retail, mira a mettere in luce le destinazioni meno note, mostrando sugli schermi dei 14 principali hub ferroviari italiani immagini di borghi e isole minori che arricchiscono l’offerta turistica del Belpaese.

Da “Open To Meraviglia” a “Welcome to meraviglia”, il messaggio di benvenuto in Italia si concretizza in un viaggio che, iniziando dal treno, promette sorprese inaspettate e luoghi da sogno. La Venere del Botticelli diventa ora la protagonista di un racconto che, fino al 31 dicembre 2025, inviterà turisti e passeggeri a riscoprire il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico attraverso un cammino autentico, lento e consapevole, riscoprendo, nella bellezza, un senso di appartenenza e di futuro.

L’Italia vista dal finestrino di un treno o dal ponte di un traghetto si trasforma un viaggio onirico alla scoperta di “tutta un’altra Italia”. In particolare, le stazioni di Roma Termini e Milano Centrale ospiteranno un’area dedicata all’iniziativa, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva arricchita da immagini e video di borghi, isole minori, aree interne e località meno note.

I visitatori potranno condividere la loro partecipazione sui social di italia.it e ricevere gadget personalizzati. I due spazi di “engagement” promuoveranno anche i siti web di italia.it, sia nella versione di portale ufficiale del turismo italiano sia in quella destinata agli operatori del “trade”, valorizzando le opportunità e le informazioni utili per tutti gli attori dell’offerta e della domanda.

“Il ministero del Turismo è impegnato a dare visibilità e sostegno a borghi, piccoli Comuni, isole minori e aree interne di una Nazione unica al mondo per la sua offerta turistica variegata e fruibile in qualsiasi stagione – commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè –. Ogni anno, le grandi stazioni italiane generano 775 milioni di visite, di cui il 20% straniere, ricoprendo un ruolo strategico non solo in termini di trasporto, ma anche per raccontare l’Italia più autentica”.

-Foto ufficio stampa Ministero del Turismo-

(ITALPRESS).