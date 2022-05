Il Milan ha già le mani sullo scudetto. La vittoria sull’Atalanta è maturata quando Leao ha sbloccato la partita e poi Hernandez ha fatto un gol “alla Weah”: galoppata di ottanta metri e poi palla in rete. L’Inter (81 gol in stagione, tre legni a Cagliari) ha vinto in Sardegna, ma i rossoneri sono rimasti a +2. Drammi e lacrime: quasi tutte le decisioni sul filo di lana all’ultimo turno. Roba da infarto. E’ in ogni caso uno scudetto tutto milanese, visto che le altre piazze – ancorchè prestigiose – sono rimaste indietro. San Siro ha “festeggiato ” uno scudetto vinto non aritmeticamente, ma quasi. Il Milan non conquista il titolo dal 2011, undici anni. L’Inter ha vinto a Cagliari, ma la sua situazione è rimasta di stallo. I nerazzurri (3-1 gol di Darmian, doppietta di Lautaro a quota 21 centri stagionali e Lykogiannis per i sardi) devono sperare in una sconfitta del Milan nell’ultima giornata: il pareggio non basterebbe. Per i sardi situazione difficile: vincere a Venezia per sperare. Lacrime “napulitane” per l’emigrante miliardario Lorenzo Insigne che ha lasciato Napoli circondato da De Laurentiis, Spalletti e tutti i compagni. Lo stadio “Maradona” era commosso. Lo hanno accompagnato verso il Canada le note di “O sole mio”, come ai tempi di Enrico Caruso. Un saluto indimenticabile. Nella partita col Genoa, Insigne aveva sbagliato un rigore (palo), poi aveva fatto bene nella ripetizione, spingendo – prima aveva segnato Osimhen – il Grifone verso la B. Di Lobotka il terzo gol. Assicurato il posto davanti alla Juve. Non è un momento facile per la squadra bianconera: in società si pensa al futuro recriminando sul presente. Per l’ultima partita allo Stadium, nel posticipo, di scena una Lazio che, pur senza Immobile, è vicina all’Europa. All’Olimpico i bianconeri vinsero con due rigori di Bonucci. Arbitro Ayroldi. Da definire le posizioni per l’Europa League. La Lazio sembra sicura, ma la Fiorentina potrebbe raggiungerla, battendo la Samp. L’Atalanta è in grado di farlo nell’ultima partita con l’Empoli. La Roma rischia di essere scavalcata. La squadra di Mourinho, sorpresa subito da Okereke, ha trovato mille ostacoli e quattro traverse prima di pareggiare contro un Venezia ormai retrocesso. Ha provveduto Shomudorov a evitare il ko. Nel Monday Night la Fiorentina, come detto, sarà a Marassi contro una Samp salva. Squalificato Amrabat. Al Franchi vittoria viola per 3-1 (Gabbiadini, Callejon, Vlahovic, Sottil). Fischietto a Mariani. Il Sassuolo ha vinto con netta superiorità il derby di Bologna. na doppietta di Scamacca (in tutto 16 gol) e una gran rovesciata di Berardi hanno sancito un successo meritato dei neroverdi. Orsolini con un rigore a…scoppio ritardato ha reso meno amaro l’addio ai tifosi. Il Torino, vittorioso a Verona col gol di Brekalo, sta concludendo bene la stagione. Per Juric vittoria da ex al Bentegodi dove i gialloblù hanno concluso la stagione contenti, nonostante il ko, per il risultato complessivo. Lo Spezia si è messo al sicuro vincendo a Udine una partita ricca di gol e emozioni. Motta dalle stalle alle stelle con la salvezza. Al Castellani di Empoli la Salernitana stava perdendo per un gol di Cutrone e ha poi pareggiato con Bonazzoli dopo aver molto sprecato. La squadra di Nicola avrebbe potuto passare in vantaggio, ma Perotti si è fatto parare il rigore decisivo da Vicario. Per la salvezza, la decisione arriverà da Salernitana- Udinese. I campani hanno due punti in più del Cagliari (che giocherà a Venezia) ma nei confronti dei sardi, con gli scontri diretti in parità, hanno una differenza reti peggiore. Nella giornata conclusiva Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. Soluzione all’ultima pagina del romanzo del campionato. Ma qualcuno avrà da ridire.

