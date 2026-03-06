Il MiC a Didacta Italia 2026, innovazione e cultura per la scuola

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Cultura parteciperà a Didacta Italia 2026, in programma dal 11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. Nello stand istituzionale, allestito nel Padiglione Spadolini, Piano attico (W01), curato dal Dipartimento per le attività culturali (DiAC) con la competenza del Servizio II, il MiC presenterà laboratori e presentazioni dedicati al mondo della scuola e finalizzati a far conoscere le attività delle Direzioni Generali, delle Direzioni regionali Musei nazionali e degli Istituti e luoghi della cultura, quali le Soprintendenze, i Musei, gli Archivi di Stato, le Biblioteche nazionali, i Parchi Archeologici e gli Istituti dotati di autonomia speciale. L’attenzione sarà rivolta all’innovazione, all’inclusività e alla valorizzazione del patrimonio immateriale, con l’obiettivo di offrire al mondo della scuola e della formazione opportunità di apprendimento e divulgazione culturale. Nel corso della manifestazione, studenti, docenti e operatori scolastici potranno seguire un ricco programma di attività con 30 sessioni laboratoriali, pensate per le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie, e 25 presentazioni rivolte ai formatori, ai docenti e ai Dirigenti scolastici. Uno spazio di rilievo sarà riservato al Centro per il Libro e la Lettura, che disporrà di un proprio punto informativo all’interno dello stand, per far conoscere le modalità di partecipazione alle iniziative di promozione della lettura, tra cui Libriamoci e Il Maggio dei Libri, ma anche il BookTuberPrize e Quando i ragazzi ci insegnano, realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Il Centro inoltre presenterà quattro incontri su tematiche di attualità per il mondo scolastico.

Tra le numerose attività si segnala l’evento di giovedì 12 marzo delle ore 10:30, destinato a diventare un appuntamento fisso per lo scambio di esperienze e la messa a sistema delle buone pratiche educative dal titolo: Rieducational panel: i Servizi Educativi del Mic si incontrano. Buone prassi, problemi e prospettive. Il panel è a cura del Parco archeologico del Colosseo con il Centro per i servizi educativi (Sed) del Servizio IV della Direzione generale Risorse umane e organizzazione – DiAG. Tra gli eventi previsti, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali mercoledì 11 marzo alle ore 10:30 presenta il progetto: Storie di Libri nelle biblioteche e negli istituti culturali del Ministero della Cultura, che intende avvicinare gli studenti dei licei scientifici alle biblioteche antiche e agli istituti culturali, per presentare la ricchezza e la varietà dei patrimoni librari dello Stato. Sempre mercoledì 11 marzo, la Direzione generale Creatività contemporanea presenta un doppio appuntamento. Alle 14:30, il laboratorio La Città Continua | Modelli Culturali di Periferia, dedicato alla pratica artistica rigeneratrice di spazi pubblici. Mentre alle ore 16:30, l’evento Ri-generare con creatività. La scuola e gli altri attori, dedicato alle iniziative di rigenerazione urbana a base culturale, con focus sul ruolo delle scuole e degli studenti nei partenariati multidisciplinari oggetto degli avvisi pubblici.

Giovedì 12 marzo, alle 16:00, la Direzione generale Cinema e audiovisivi animerà un panel informativo per presentare le opportunità previste dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito per la promozione dell’educazione audiovisiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Attraverso queste iniziative, il Ministero della Cultura conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura nelle scuole, mettendo a disposizione strumenti innovativi per la crescita educativa e personale degli studenti.

