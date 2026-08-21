Il Meeting di Rimini si prepara ad accogliere Papa Leone XIV

RIMINI (ITALPRESS) – Sarà un pomeriggio interamente dedicato alla visita di Papa Leone XIV quello di domani, sabato 22 agosto, al Meeting di Rimini. Il Santo Padre arriverà alla Fiera intorno alle 14.45 e, prima del suo intervento nel Grand Auditorium B7-D7 previsto per le 16.00, attraverserà i padiglioni incontrando il popolo del Meeting, visiterà in forma privata due mostre e farà tappa al Villaggio Ragazzi.

La Fiera aprirà alle 10.30. Per consentire a tutti di partecipare alla visita, dalle 14.00 alle 18.00 saranno sospese le principali attività del Meeting: convegni, mostre, Villaggio Ragazzi e Sport Village. Rimarranno invece accessibili gli stand degli espositori e le aree di ristorazione. Gli incontri e i convegni riprenderanno dalle 19.30 e tutti gli appuntamenti serali sono confermati. L’elicottero di Papa Leone XIV è atteso alle 14.45 all’elisuperficie della Fiera di Rimini. Il Papa verrà accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dal vescovo mons. Nicolò Anselmi. Dopo l’accoglienza, il Pontefice entrerà nell’area fieristica dal lato Ovest e inizierà il suo percorso attraverso i padiglioni. Sarà uno dei momenti più significativi della visita: il Papa attraverserà la Fiera lungo un percorso protetto e transennato di circa un chilometro, offrendo così ai visitatori la possibilità di accoglierlo e salutarlo.

Tutti potranno disporsi liberamente lungo le transenne. Proprio per la lunghezza del percorso, l’invito è a distribuirsi nei diversi padiglioni, evitando di concentrarsi soltanto in prossimità dell’ingresso o del Grand Auditorium. Nel corso del suo percorso Papa Leone XIV visiterà in forma privata due mostre del Meeting. La prima è “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova – Agostino di Ippona”, allestita nel padiglione C2 e dedicata alla figura e all’esperienza umana e spirituale di sant’Agostino. Scarica la scheda della mostra. Il Santo Padre visiterà quindi “Léon Harmel, la profezia di un’impresa”, nel padiglione C1. Scarica la scheda della mostra. Le visite alle due mostre saranno private e si inseriranno nel percorso che condurrà il Papa verso il Villaggio Ragazzi e successivamente al Grand Auditorium. Papa Leone XIV farà quindi una breve sosta al Villaggio Ragazzi Yoga, padiglione B1, per un momento dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. L’accesso al Villaggio Ragazzi sarà riservato ai bambini e ragazzi fino ai 14 anni accompagnati dai genitori: sarà possibile accedere anche con i passeggini.

Al termine della visita del Papa, dal grande schermo presente nel Villaggio Ragazzi sarà possibile seguire in diretta anche il successivo intervento nel Grand Auditorium. Alle 16.00 circa è previsto il momento centrale della visita al Meeting: l’intervento di Papa Leone XIV nel Grand Auditorium B7-D7. L’accesso al Grand Auditorium sarà consentito esclusivamente a chi è già in possesso del relativo pass. Per il pubblico l’ingresso sarà possibile dalle 13.30 alle 14.45, esclusivamente attraverso il varco B0, ingresso Sud – via Emilia 155, seguendo un percorso predisposto all’esterno della Fiera. Dopo le 14.45, per ragioni di sicurezza, non sarà più possibile accedere alla sala. Nell’attesa dell’arrivo del Santo Padre, nel Grand Auditorium sono previsti canti, letture e momenti dedicati alla storia del Meeting. Il pubblico potrà inoltre seguire sugli schermi le diverse fasi della visita del Papa all’interno della Fiera. L’intervento sarà trasmesso in diretta in tutta la manifestazione. Oltre alle sale già prenotate – Auditorium Intesa Sanpaolo D3, Sala Neri Generali Cattolica, Sala Conai A2 e Sala Gruppo FS C4 – sarà possibile seguirlo senza prenotazione nelle Arena Cdo C1, Arena Euresis A7, Arena Internazionale C3 e Arena Tracce A3, oltre che dagli schermi collocati nei padiglioni.

La visita sarà inoltre trasmessa integralmente in streaming sul canale YouTube del Meeting e sui canali vaticani. Dalle 15.45 è prevista anche la diretta televisiva commentata su Rai Uno. Al termine dell’intervento, Papa Leone XIV lascerà la Fiera e la sua visita pastorale a Rimini proseguirà con altri due appuntamenti. Alle 17.30 circa, nella Basilica Cattedrale di Rimini, il Santo Padre incontrerà le persone fragili e malate. Alle 18.30 circa, al Porto di Rimini, Papa Leone XIV presiederà la Santa Messa. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta anche nel Grand Auditorium B7-D7, consentendo a chi ha partecipato all’incontro al Meeting di seguire da lì l’intero programma della visita pastorale. Per entrare in Fiera sabato 22 agosto non è necessaria una prenotazione specifica per la visita del Papa: valgono le normali modalità di accesso al Meeting, con il QR Code nominale generato attraverso l’App “Meeting Rimini”. Anche chi non dispone di un posto nelle sale è quindi invitato a partecipare: sarà possibile vedere il Santo Padre lungo il suo percorso attraverso i padiglioni e seguire l’intera visita attraverso i grandi schermi predisposti in tutta la Fiera. Come ha ricordato il presidente del Meeting Bernhard Scholz, la visita sarà innanzitutto l’occasione per Papa Leone XIV di incontrare il popolo del Meeting. Per questo l’intera manifestazione si fermerà nel pomeriggio del 22 agosto, lasciando spazio alla presenza del Santo Padre e alle parole che vorrà consegnare al Meeting.

– Foto Ipa Agency –

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