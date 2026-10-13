Il Mediterraneo guarda al futuro, Ravenna ospita OMC Med Energy 2027

RAVENNA (ITALPRESS) - Il Mediterraneo al centro delle strategie energetiche internazionali, con i porti sempre più protagonisti della sicurezza degli approvvigionamenti e della transizione. È questa la visione di OMC Med Energy 2027, in programma a Ravenna dal 13 al 15 aprile. L’edizione, dal titolo Connecting the Med: Solutions to Navigate the Energy Complexity, metterà al centro le connessioni tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, con focus su GNL, idrogeno, rinnovabili offshore e cattura della CO2. f29/mgg/azn