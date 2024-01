BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Grazie all’evento stampa organizzato da Stellantis a Bruxelles, abbiamo potuto confermare con grande orgoglio il ritorno di Lancia in Belgio nel 2024, diventando uno dei marchi protagonisti per Stellantis nel paese.” ha dichiarato Charles Henri Fuster, Head of Marketing & Communications Lancia. “Lancia Pu+Ra HPE è stata una delle protagoniste dell’evento, rappresentando la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design, comfort degli interni, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione. Il 14 febbraio a Milano ci sarà il reveal della Nuova Lancia Ypsilon e il Belgio sarà tra i primi paesi ad introdurre la prima vettura della nuova era del marchio”. Nuova Lancia Ypsilon rappresenta l’ingresso del marchio nell’era della mobilità elettrica, concretizzandone la visione in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per una prestazione ai vertici del mercato. Un passo fondamentale per la strategia di elettrificazione del marchio, con cui Lancia prevede l’introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire proprio dalla Nuova Ypsilon nel 2024 e coerentemente con “Dare Forward”, il piano strategico di Stellantis, dal 2026 Lancia presenterà soltanto modelli 100% elettrici.

Il Belgio è uno dei primi mercati europei che lanceranno la Nuova Lancia Ypsilon, a cui faranno seguito Olanda, Francia, Spagna e, nel 2025, Germania. Per il lancio della Nuova Lancia Ypsilon, il mercato belga potrà contare su 10 concessionari e 13 punti di assistenza per il post-vendita. Lancia è sempre stata molto popolare in Belgio e nel corso del tempo molti dei modelli iconici del marchio hanno sedotto attori, amanti del mondo della moda e dell’eleganza italiana e appassionati di motorsport, ma due sono stati i principali criteri di valutazione per il ritorno di Lancia in questo paese: il primo è l’amore e la passione per i prodotti “Made in Italy” e il secondo è il potenziale del segmento B premium.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).