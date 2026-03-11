Il Made in Italy si conferma motore reputazionale del Paese nel mondo

MILANO (ITALPRESS) - Il Made in Italy si conferma motore reputazionale dell'Italia nel mondo grazie anche alla straordinaria forza dei suoi prodotti e dei suoi marchi riconosciuti a livello globale come simbolo di qualità, creatività e affidabilità. È questo il punto centrale della ricerca Global Italy realizzata dal team Havas CSA - Consumer Science Analytics, certificata ASSIRM e presentata questa mattina a Milano. "La ricerca ha rilevato innanzitutto che il nostro heritage è uno zoccolo duro comune a tutti i Paesi. La bellezza, la cultura e l'arte sono riconosciute all'Italia e ai suoi prodotti nel mondo. La cosa interessante che abbiamo scoperto è che ogni Paese percepisce l'Italia con sfumature differenti. I paesi più vicini a noi, come la Francia e la Germania, identificano l'Italia con la parte più tradizionale, di storia e di cultura. Paesi invece come la Cina o il Giappone hanno una percezione più innovativa dell'Italia", ha dichiarato Daniele Frattini, Chief Data Officer Havas Media Network. xh7/fsc/mca2