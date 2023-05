ROMA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera con la proposta di legge di istituzione del “Garante per la tutela delle persone con disabilità”. La proposta di legge di istituzione del Garante si colloca nel solco di una ampia e ormai storica cornice normativa internazionale, nazionale e regionale, a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Al Garante spettano diverse importanti funzioni riconducibili a due principali macro-tipologie: un’azione di tutela e di intervento per la garanzia del rispetto dei diritti sanciti dalle norme regionali e nazionali e un’azione di promozione di cultura e sensibilità diffuse sui bisogni e sui diritti delle persone con disabilità.

A questo fine il Garante può introdurre iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, abuso e discriminazione di genere; può attivare iniziative con carattere formativo e informativo, può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, scuole o ogni altro organismo cointeressato ad una vera cultura inclusiva.

“Questo provvedimento – commenta l’assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli (nella foto) – va a colmare nella nostra Regione la carenza di una figura determinante per garantire i sacrosanti diritti di chi è affetto da disabilità”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).