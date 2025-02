ROMA (ITALPRESS) – Sei linee che si snodano lungo 176 chilometri, 90 stazioni servite e una capienza di trasporto fino a 1,1 milioni di passeggeri al giorno. A Riyadh, in Arabia Saudita, nasce la prima metropolitana e, a seguire il progetto, è il Gruppo FS. Impegnato nei lavori dal 2018, in partnership con Ansaldo STS (Hitachi Rail STS) e Alstom nel Consorzio FLOW, il Gruppo si è aggiudicato i servizi di operation & maintenance delle linee 3, 4, 5 e 6 della metro di Riyadh per un periodo di 12 anni.

All’inizio di quest’anno è stata inaugurata la linea 3, la Orange Line, la più lunga del sistema metropolitano con oltre 40 chilometri e la sua iconica stazione Qasr Al Hokm Downtown progettata da Crew, società del Gruppo FS. La stazione nasce come una piazza urbana con una grande tettoia in acciaio inossidabile che fornisce ombra agli spazi pubblici circostanti e canalizza la luce del giorno verso la stazione della metropolitana sottostante. La tettoia in acciaio è poggiata su una parete conica in cemento armato che definisce l’architettura interna della stazione. Con le sue peculiari aperture triangolari, progettate per interpretare la storia e l’architettura dell’Arabia Saudita, fornisce un forte e solido collegamento tra la moderna rete metropolitana e il contesto storico.

Il nuovo progetto di trasporto pubblico nell’area saudita promuoverà la transizione da una mobilità individuale a una mobilità collettiva, comportando una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Questo modello di sostenibilità trasformerà la città di Ryadh in un esempio di innovazione applicabile anche ad altre metropoli.

In Arabia Saudita si stanno sviluppando significativi piani di potenziamento infrastrutturale e dei servizi di trasporto pubblico, sia a livello locale che per lunghe percorrenze. In tale contesto, il Gruppo FS è presente attraverso la società di ingegneria Italferr e Italcertifer, quest’ultima specializzata nella certificazione ferroviaria sia dell’infrastruttura che dei veicoli. Nell’ottica di espandere le proprie attività nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), nel 2019 FS Italiane ha costituito a Riyadh la società Ferrovie dello Stato Italiane Saudi Arabia for land transport, con l’obiettivo di supportare operativamente la Holding FS nella gestione del progetto della metropolitana di Riyadh. Inoltre, il Gruppo FS monitora costantemente le iniziative locali per valutare eventuali opportunità di sviluppo.

