PALERMO (ITALPRESS) – Il Gruppo ADLER Spa Resorts & Lodges inaugurerà il 7 luglio l’Adler Spa Resort Sicilia. Si trova in un esclusivo territorio affacciato sul mare nel comune di Siculiana (Agrigento), in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, una delle più note aree protette dell’isola. Proprio il rapporto diretto e totale con questo contesto unico è stato alla base della sua realizzazione secondo i principi dell’architettura sostenibile, che hanno guidato l’approccio rispettoso dei proprietari, Andreas e Klaus Sanoner, e dell’architetto Hugo Demetz.

“La nostra filosofia – dichiarano i fratelli Sanoner – è da sempre quella di inserire i nostri resorts e lodges nell’ambiente naturale e culturale. Per questo le nostre strutture sono costruite nell’ottica della massima integrazione paesaggistica e dell’impiego di materiali naturali e locali; proponiamo inoltre un’offerta eno-gastronomica ispirata alla regionalità, con prodotti del territorio coltivati secondo i requisiti dell’agricoltura biologica e biodinamica”.

Facilmente accessibile dai principali aeroporti isolani, la struttura si sviluppa in diversi corpi edili con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica, su una collina a circa 80 m s.l.m.

Le 90 camere – divise in 74 Junior Suite di 55 m² e 16 Family Suite di 75 m², tutte con terrazzo privato di 15 m² – sono costruite e arredate con materiali naturali come il legno e la terracruda, tra giardini fioriti, profumo di zagare e piccole aree coltivate con vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche. Una vegetazione tipica, che scivola fino all’accesso al mare.

Anche il Centro Wellness & Spa – con un’estensione di ca. 3200 m² all’interno ed estesi spazi all’esterno, tra piscine, saune e aree relax- si ispira all’incanto e alla forza del mare e propone una vasta scelta di programmi SPA: come ad esempio thalassoterapia, le applicazioni vulcaniche ed i trattamenti esclusivi ADLER che utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali provenienti dal territorio siciliano quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori.

Sarà inoltre creato un suggestivo spazio dedicato allo yoga e alla meditazione posto come un’isola al centro di un laghetto naturale e raggiungibile attraverso un pontile, che favorirà la totale connessione con gli elementi di questa terra, meravigliosa e impervia.

Un concetto di sostenibilità che si riflette anche nella proposta culinaria, equilibrio virtuoso tra i frutti della natura e il saper fare di chi li modella. I piatti faranno emergere in maniera netta il carattere mediterraneo, valorizzando ingredienti semplici, propri della cucina quotidiana sicula – quali il pesce, gli ortaggi dei piccoli produttori locali e le erbe aromatiche dell’orto ADLER- reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet.

Completa l’offerta un variegato e ricco programma di proposte outdoor e indoor. I dintorni custodiscono infatti bellezze naturalistiche, archeologiche, artistiche e culturali da scoprire e ammirare in tutte le stagioni.

“Il nostro obiettivo – chiosa Sami Aglietti, Direttore della nuova struttura – è lasciare tracce indelebili nei ricordi dei nostri ospiti, offrendo esperienze uniche di autentica ospitalità italiana in un ambiente raffinato ed elegante”.

(ITALPRESS).

