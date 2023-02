MILANO (ITALPRESS) – “Lo scambio virtuoso tra sport e turismo è un elemento fondamentale della nostra attività. La scherma, attraverso i grandi eventi agonistici in calendario, si propone come volano per la promozione e lo sviluppo dei territori che ospitano le nostre competizioni ed è qui il senso profondo della presenza della FIS alla BIT di Milano, dove anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di condividere con amministratori locali, associazioni e dirigenti di alcune delle città coinvolte nei prossimi appuntamenti dei significativi momenti di approfondimento su presente e futuro delle nostre collaborazioni”. Con queste parole il Presidente federale Paolo Azzi ha tracciato il bilancio della partecipazione della Federazione Italiana Scherma alla Borsa Internazionale del Turismo 2023. Presso la Fiera di Milano, da domenica e fino a ieri, la FIS ha raccontato la propria proposta in tre meeting concentrati su alcune delle iniziative di maggior impatto turistico/sportivo dei prossimi mesi. L’apertura è stata ovviamente dedicata all’evento “L’anno dell’Italia Capitale della Scherma Mondiale”, focus sui due Campionati del Mondo “italiani” del 2023: a Milano per atleti olimpici, in programma dal 22 al 30 luglio, e a Terni per i paralimpici, kermesse che si svolgerà invece dal 2 all’8 ottobre. “L’entusiasmo e il coinvolgimento con cui tutta la città sta vivendo l’attesa del Mondiale di scherma testimonia la valenza della manifestazione che farà di Milano sempre più la città dello sport”, ha detto l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva. “Volevamo un evento che andasse oltre la scherma ed è quello che stiamo costruendo con i progetti di legacy già lanciati e una costante apertura al mondo dei giovani”, ha aggiunto il Presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali Milano 2023, Marco Fichera, annunciando per il 21 febbraio, in Regione Lombardia, la presentazione dello Studio sull’impatto economico dei Mondiali realizzato dal Centro di Ricerca Green – Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Stesso fermento anche a Terni: “Siamo pronti alla sfida più grande tra le tante intraprese in questi anni, mettendo in campo la nostra esperienza, con il fondamentale sostegno della Federazione e di una città che sta lavorando per accogliere al meglio delegazioni dai cinque continenti”, il messaggio del Presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali Paralimpici 2023, Alberto Tiberi. Non solo Mondiali nel “cartellone” della Federscherma alla BIT. Il secondo appuntamento è stato infatti dedicato ai “Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici di scherma 2023: La Spezia e Santa Venerina”, approfondimento sui massimi eventi nazionali per l’assegnazione degli “scudetti”. “La Spezia è onorata d’ospitare uno sport sano, che funge da esempio per i giovani ed è parte della nostra storia. Mostreremo il volto più accogliente della Liguria e organizzeremo vari eventi promozionali durante la marcia d’avvicinamento”, ha evidenziato la Vicesindaca spezzina e parlamentare Maria Grazia Frijia. “Continuiamo una tradizione organizzativa consolidata e appassionata per dare alla nostra città un ulteriore impulso turistico attraverso il nostro sport”, ha fatto eco Andrea Caruso, Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti La Spezia 2023 d’inizio giugno.

Dalla Liguria alla Sicilia, dagli Assoluti olimpici ai paralimpici che saranno invece “anticipati” a maggio. “Viviamo questo evento come una grande occasione, offriremo un territorio con una naturale vocazione per l’accoglienza, vicino sia all’Etnea che al mare, deciso a crescere anche grazie alla scherma”, le parole del Sindaco di Santa Venerina, Salvo Greco. “Daremo una spinta importante a un turismo sostenibile, coinvolgendo i comuni vicini – ha evidenziato il Consigliere della FIS, Sebastiano Manzoni, referente del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani di scherma paralimpica 2023 -. Ho vissuti tante competizioni importanti e sono certo che questo appuntamento sarà all’altezza della tradizione siciliana, con protagonista Santa Venerina che poche settimane fa ha già accolto la Nazionale assoluta di fioretto”. Gran finale riservato agli “Eventi giovanili della scherma: una grande opportunità di promozione turistica”. L’incontro è stato dedicato al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, che a maggio 2023 vedrà assegnare i titoli italiani delle categorie Under 14 in uno degli appuntamenti più sentiti dagli appassionati di scherma, e la Coppa del Mediterraneo Under 23 che si svolgerà invece per la prima volta a Brindisi.

“Portiamo avanti con orgoglio il binomio scherma-Riccione che permette di destagionalizzare il turismo e portare nella nostra città l’incredibile entusiasmo di migliaia di ragazzi e delle loro famiglie”, ha affermato l’Assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola. Al suo fianco Massimo Castiglia, Responsabile Sponsorizzazioni di Ferrero Spa, che ha anche annunciato una delle suggestive novità della prossima edizione: “Il GPG di Riccione è molto più d’una gara, è una festa di valori e condivisione, l’espressione autentica della Joy of Moving che muove l’impegno della nostra azienda. Quest’anno, poi, il premio per i vincitori sarà speciale: la Milano Experience, opportunità unica per vivere accanto ai campioni il Mondiale 2023”.

Partecipazione entusiasta sul fronte Brindisi, che sarà sede della Coppa del Mediterraneo Under 23. Gli Assessore comunali Oreste Pinto ed Emma Taveri, delegati rispettivamente allo Sport e al Turismo, hanno illustrato nel dettaglio il senso di questa importante sfida, insieme al Presidente di Federalberghi Brindisi e del Comitato Organizzatore, Pierangelo Argentieri, alla Presidente della Confcommercio brindisina Annarita Montanaro, alla Dirigente scolastica dell’istituto Commenda” Patrizia Carra e ad Alessandro Rubino, Presidente della società Lame Azzurre “Maestri Zumbo” Brindisi. “La città ha fatto sistema per organizzare una manifestazione d’alto profilo. Il Mediterraneo è simbolo d’accoglienza e Brindisi per questa Coppa sarà pronta a farsi apprezzare da tutti i Paesi partecipanti – hanno sottolineato i relatori -. Un grazie alla Federazione Italiana Scherma, con in testa il Presidente Paolo Azzi e il Vicepresidente Vincenzo De Bartolomeo, per averci dato fiducia. Non mancheremo di ripagarla”. In occasione della BIT 2023 è intervenuto anche il Sindaco di Salsomaggiore, Filippo Fritelli, evidenziando il rinnovo della City Partnership tra il suo Comune e la Federscherma, proprio nel solco di quella “collaborazione virtuosa” sport-territori che è alla base della presenza della FIS alla Borsa Internazionale del Turismo.

