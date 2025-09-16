Home Video News Economia Il fondo Azzurra Capital Investments entra nel capitale di Proger
MILANO (ITALPRESS) - Novità nel settore dell'ingegneria italiana. Il fondo Azzurra Capital Investments entra nel capitale di Proger S.p.A., società indipendente "no captive" di Engineering & Management in Italia. L’operazione – con una valorizzazione complessiva che attesta Proger a un Enterprise Value di 222,4 milioni di euro - è stata ufficializzata a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. fsc/azn