Il Ferragosto a Venezia, tutti gli appuntamenti fra isole e terraferma

Il Ferragosto in città è all'insegna della cultura e delle tradizioni. Per chi ha voglia di trascorrere delle ore in compagnia o visitando i musei e le mostre in corso, gli appuntamenti del Comune di Venezia sono molteplici e spaziano dal cinema, al circo contemporaneo, all'arte e alla tradizione.

Dal 15 al 17 agosto al Parco Bissuola torna l’atteso appuntamento con Circus fever!: gli appuntamenti con i migliori artisti delle arti circensi prendono vita a ferragosto per grandi e piccini che hanno voglia di perdersi tra le acrobazie e le magie degli artisti che si esibiranno sotto il grande tendone da circo allestito per l’occasione. Ogni giorno l’appuntamento con le compagnie sarà al Parco Bissuola, dalle ore 18 alle ore 21, con spettacoli diversi tra l’Arena Sic, lo Chapiteu e il Teatro Bottega.

E per chi ama il Cinema può approfittare del Cinemoving 2025 con tante serate di cinema all’aperto nei quartieri della terraferma, a Venezia in Campo San Polo e nelle isole e con Marghera sotto le stelle che ha trasformato piazza Mercato in una grande cinema all’aperto.

Con la tradizione il Ferragosto si festeggia a Portosecco a Pellestrina con la sagra in corso e che tutte le sere ha in serbo musica accompagnata da piatti tipici. Il 16 agosto, alla mezzanotte, in programma ci sono anche i fuochi d’artificio.

Il 15 agosto a Torcello si celebra la Festa dell’Assunta: un appuntamento sentito e ricco di spiritualità nel cuore della laguna veneziana. In occasione del Ferragosto, il programma religioso prevede due messe solenni: la prima al mattino nella Chiesa dell’Assunta, la seconda nel pomeriggio nella splendida Basilica dell’Assunta, arricchite dalla partecipazione dei cori parrocchiali del territorio.

Il 16 agosto Venezia si prepara a celebrare San Rocco, il Santo compatrono della città, protettore della peste. Alle 11 ci sarà la messa mentre alla sera, alle 21, è in programma il concerto. Le origini della festa risalgono tra il 1575 e il 1577, quando una terribile epidemia di peste colpì la Serenissima. Per salvare la città dalla pestilenza, i veneziani invocarono la grazia di San Rocco e nel 1577 il morbo venne sconfitto.

Con la cultura l’appuntamento è ai musei: la Fondazione Musei Civici apre le porte di tutti i musei il 15 e il 16 con aperture speciali con orario prolungato: Ca’ Pesaro, Museo del Vetro, Museo di Palazzo Mocenigo, Museo Fortuny, Museo di Storia Naturale, Ca’ Rezzonico aperti fino alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00); Museo del Merletto e Casa Goldoni fino alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.00); Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00).

Info: https://www.visitmuve.it/it/ aperture-muve/

In occasione della giornata di Ferragosto, venerdì 15, M9 aprirà gratuitamente le porte della sua esposizione permanente e offrirà a tutti i visitatori la possibilità di accedere alla mostra temporanea “Arte salvata. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre” con un biglietto speciale al costo di 2 euro.

In centro a Mestre fino al 16 agosto nella Sala Palazzo della Provvederia di Mestre si può visitare “Venezia in prima pagina”, perdendosi tra la storia della città raccontata nei documenti e giornali che hanno raccontato i grandi eventi storici avvenuti a Venezia e provincia dal 1895 a oggi. Aperta anche la 19.

Mostra Internazionale di Architettura con l’orario estivo dalle 11 alle 19 (dal 10 maggio al 28 settembre – ultimo ingresso 18.45) dove è visitabile il Padiglione Venezia con il progetto intitolato “Biblioteche. Costruire l’intelligenza veneziana ‐ Libraries. Bildung Venice Intelligence” ideato e proposto dall’Università Iuav di Venezia, con la collaborazione del Comune di Venezia e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Venezia.

E sempre a Mestre il 14, 15 e 16 alla sera l’appuntamento è nei Giardini di Via Piave con l’intrattenimento musicale della cover band per passare una serata a suon di musica.

Per tutte le informazioni: https://www. comune.venezia.it/it/eventi- venezia

