Il femminicidio in scena al Massimo di Palermo, Betta "Teatro luogo di...
PALERMO (ITALPRESS) - Il femminicidio irrompe sul palcoscenico, in concomitanza della settimana in cui si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne, e apre la stagione lirica 2025-2026 del Teatro Massimo di Palermo con due opere: Aleko di Sergej Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. L'inaugurazione è prevista per venerdì 21 novembre alle 19 "Il Teatro Massimo da sempre ha avuto un ruolo di simbolo di cultura - ha detto Marco Betta, sovrintendente della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo - Inoltre noi crediamo che in questi tempi così difficili i teatri non possano essere solo un luogo di intrattenimento, ma anche di riflessione e riorganizzazione delle idee rispetto al rapporto tra arte, cultura e società. Il modello straordinario della musica, del teatro, del canto, delle connotazioni di un'accordatura, del reciproco ascolto sia uno degli esempi più meravigliosi di vita possibile: vogliamo amplificare questa capacità, in modo che dalla tecnica del palcoscenico possa trasmettere un modello di accordatura sociale, di armonia, di ascolto reciproco, di rispetto". xd8/vbo/mca2