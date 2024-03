ROMA (ITALPRESS) – In collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e dopo aver vinto numerosi premi nei festival cinematografici in Usa, il docufilm “Un coach come padre” scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, impreziosito anche dalle riprese tra Sandro Gamba e Michael Jordan oltre all’maggio di Bill Clinton a Cesare Rubini in occasione della sua iscrizione nella Hall of Fame, sarà in tournèe alla presenza del regista per tour con gli Istituti Italiani di Cultura di Miami, Washington e New York, e l’ambasciata d’Italia a Washington. Una storia tutta italiana che ruota intorno al rapporto tra la guerra e lo sport, tra un coach e i suoi ragazzi. Una lettera aperta ai giovani sui valori etici nello sport per insegnare loro il racconto di una storia, tesa tra la guerra e le vittorie, tra ricordi ed emozioni di vita vissuta davvero. Nel film si tengono insieme immagini suggestive del passato, successi indimenticabili ma anche l’incontro della leggenda Gamba con i ragazzi sul playground.

“Il cinema – dichiara il regista Finazzer Flory – ha restituito allo Sport quella dimensione epica che avevamo perso. Una fame di vittoria sconosciuta, che sa ancora guardare alla storia come fonte di ispirazione, di identità. Questo film con il basket aggiunge un’idea di Italia commovente, che ha fatto propria un’impresa americana: quella dei Coach che educano alla gloria”.

