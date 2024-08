BELLUNO (ITALPRESS) – Un ospite illustre per ricordare l’indimenticato (e indimenticabile) beato papa Giovanni Paolo I. Sabato 31 agosto, alle 17.30, la Sala Lina Zandò del Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno) ospiterà l’incontro con il giornalista e direttore del Tg2 Antonio Preziosi che presenterà i suoi libri dedicati a papa Luciani, Indimenticabile (Rai Libri Cantagalli) e Il sorriso del Papa (San Paolo Editore). Grande conoscitore della vita di Giovanni Paolo I, Preziosi accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso la vita di una figura così importante come quella di Albino Luciani.

Nell’Indimenticabile, Preziosi ricostruisce con chiarezza e rigore giornalistico la portata innovativa del breve pontificato di Albino Luciani. Si racconteranno i gesti, i discorsi, le premonizioni, i segni che annunciarono e poi costituirono un pontificato destinato ad aprire una fase nuova nella vita della Chiesa i cui semi germoglieranno con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e papa Francesco. Il libro affronta con schiettezza anche il tema del cosiddetto “mistero della morte” cercando di offrire un contributo originale e senza tesi precostituite alla realtà storica dei fatti.

La seconda opera di Preziosi, Il sorriso del Papa, ricostruisce dettagli ed episodi della vita di Albino Luciani e del pontificato di Giovanni Paolo I. Una biografia aggiornata e attenta a tutti gli aspetti della figura del Pontefice che regnò solo per un mese: teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità. La storia di un Papa che in appena trentatré giorni ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.

L’ospite musicale della serata sarà il Coro Comelico. Tra i brani che canteranno, la canzone che il direttore del coro in persona, Luciano Casanova Fuga, ha scritto due anni fa in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo I, cioè La luce di un sorriso.

-foto ufficio stampa Musal – Museo Albino Luciani –

(ITALPRESS)

