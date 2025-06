Il deficit italiano non preoccupa Bruxelles

ROMA (ITALPRESS) - Gli Stati membri dell’Unione Europea devono andare avanti con la spesa per la difesa e l’attuazione del Next Generation Eu, per il resto devono mantenere alta l’attenzione sui conti pubblici. Queste le raccomandazioni per tutti i 27 Paesi dell’Ue presentate dalla Commissione. Le due due parole chiave sono competitività e sicurezza, come ha spiegato il commissario per l’Economia, Valdis Dombrovskis. L’Italia insieme con Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia resta sorvegliata speciale per i livelli di deficit oltre la soglia del 3 per cento, ma in condizioni tali da non richiedere per il momento provvedimenti. Per l’Austria è invece scattata la procedura per deficit eccessivo. Neanche Finlandia e Lettonia rispettano i criteri, ma a differenza dell’Austria hanno aumentato la spesa pubblica per la difesa, senza la quale avrebbero i conti in ordine , e per questo Bruxelles ha deciso di non procedere. Una raccomandazione valida per tutti è quella di usare in fretta e bene le risorse messa a disposizione dal Next Generation Eu. Con la scadenza nel 2026, secondo la Commissione “è essenziale un’attuazione rapida e mirata” delle riforme contenute nei piani nazionali. sat/mrv