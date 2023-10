WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti guardano sempre di più all’Emilia-Romagna, proclamata Regione d’onore 2023. Il riconoscimento è arrivato a Washington dalla National Italian American Foundation, l’organizzazione che riunisce i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa, in rappresentanza di quasi 20 milioni di cittadini statunitensi di origine italiana.

A riceverlo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante il 48^ Gala della NIAF, con un ospite d’eccezione: il presidente degli Usa, Joe Biden, e accanto a lui l’annunciata First Lady Jill Biden, la prima italoamericana, con radici siciliane che risalgono al bisnonno.

La National Italian American Foundation punta a promuovere negli Stati Uniti la storia, la cultura, l’economia e la ricerca scientifica italiana attraverso una regione, il suo territorio, le sue comunità ed eccellenze. Una grande opportunità, che quest’anno vede protagonista l’Emilia-Romagna.

A rappresentarla, insieme al presidente Bonaccini, anche il Consorzio del Parmigiano Reggiano con il presidente Nicola Bertinelli che ha dichiarato: “Un grande onore per noi essere qui, insieme alla Regione Emilia-Romagna, a raccontare i valori e la storia del nostro prodotto. Un’occasione per ribadire – nel nostro primo mercato export, trainato nei decenni dagli italiani d’America e ora divenuto un prodotto iconico per tutti i cittadini americani – che il Consorzio concentrerà sempre più sforzi e investimenti per ottenere ulteriori traguardi di export”.

– Foto ufficio stampa Consorzio Parmigiano Reggiano –

(ITALPRESS).