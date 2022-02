ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha chiuso oggi due sedute che erano rimaste sospese in questi giorni. Si tratta della seduta straordinaria 110, dedicata alla messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse naturale bacino del fiume Sacco, che si è chiusa con l’approvazione di due ordini del giorno, e della seduta ordinaria 111, conclusa con l’approvazione dell’ultima mozione rimasta in sospeso, la 555 sulla situazione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo, presentata da alcuni consiglieri della Lega.

Il primo ordine del giorno sulla Valle del Sacco, approvato con 25 voti a favore, uno contrario e un astenuto, era stato presentato da Loreto Marcelli, Devid Porrello e Valerio Novelli (M5s) e impegna il presidente e la Giunta regionale su due punti. 1) “A continuare il lavoro già avviato per tutti gli interventi, puntando all’approvazione della progettazione esecutiva e alla sottoscrizione di tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 2022”; 2) “Ad intensificare l’attività preliminare degli interventi subordinati all’accreditamento dei Fondi europei FSC, prevedendo di poter adempiere entro la scadenza annuale alle complesse procedure di trasferimento delle risorse dei Fondi medesimi”.

Il secondo ordine del giorno, presentato da numerosi consiglieri con primo firmatario Mauro Buschini (Pd), è passato con 26 voti a favore e uno contrario e impegna il presidente della Regione e l’assessore competente su sei punti: 1) Dotare di personale e risorse idonee la direzione Bonifiche, al fine di agevolare gli obiettivi posti in capo al commissario per la bonifica nominato con DGR; 2) Costituire un tavolo permanente che abbia l’obiettivo di coinvolgere e concertare con il territorio le azioni di bonifica a partire dai prossimi mesi; 3) Relazionare con cadenza semestrale alla commissione consiliare competente circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della Valle del Sacco.

4) Istituire, sul sito della Regione Lazio, uno spazio web dedicato alla messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dall’accordo di programma;

5) Definire un protocollo di procedure veloci per dare risposte alle imprese che, in fase autorizzativa, hanno necessità di caratterizzare le aree industriali e produttive;

6) Favorire una reindustrializzazione che incentivi l’insediamento di aziende hitech, ecosostenibili e di innovazione rispetto alle tematiche ambientali.

Infine, il Consiglio ha anche chiuso la seduta 111, con l’approvazione dell’ultima mozione all’ordine del giorno, presentata dai consiglieri della Lega Giuseppe Emanuele Cangemi, Orlando Tripodi e Laura Cartaginese, passata con 17 voti a favore, 7 astenuti e uno contrario.

Con questo atto di indirizzo, il Consiglio ha impegnato il presidente e la Giunta regionale a predisporre delle linee guida per i comuni costieri laziali affinchè possano estendere la validità delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo tramite rilascio di atti meramente ricognitivi, nelle stesse modalità utilizzate per le proroghe precedenti. Con la mozione, inoltre, si chiede anche di sollecitare il governo affinchè venga rivisto il comma 4 dell’articolo 100 del DL n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, nella parte riguardante l’ammontare minimo del canone annuo per le concessioni demaniali con finalità residenziali abitative e per quelle concessioni destinate ad attività sociali di cui siano titolari i Comuni.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com