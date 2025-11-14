Il Comune dona 1.100 alberi ai cittadini sabato 15 e domenica 16 novembre

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Comune di Venezia ha intrapreso un progetto per incrementare il patrimonio arboreo della città promuovendo la donazione di alberi ai cittadini, alle associazioni, alle scuole e alle parrocchie del territorio comunale. Sabato 15 e domenica 16 novembre il Comune donerà in totale 1.100 alberi.

Nella giornata di sabato 15 novembre ne saranno consegnati circa 600, ai cittadini che ne hanno già fatto richiesta, nell’ambito dell’iniziativa “Alberi in pianura”, organizzata in collaborazione con la Regione del Veneto. Domenica 16 novembre, in occasione della domenica ecologica, sarà invece la volta del progetto “Il Comune dona 500 alberi” con la consegna delle piante forestali ai cittadini che hanno inoltrato richiesta tramite la piattaforma DIME. Nella stessa giornata sarà possibile ricevere un albero fino ad esaurimento delle scorte. Le piante forestali sono certificate, di diverse specie arboree ed arbustive, provenienti dal Vivaio Regionale di Veneto Agricoltura

Le piantine forestali si potranno ritirare sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle ore 9 alle ore 15, al Parco San Giuliano – Porta Rossa, nei pressi degli uffici del Comune di Venezia – Servizio Bosco e Grandi Parchi, dove sarà allestito un apposito gazebo. Con l’occasione saranno fornite informazioni sulla tua pianta e la cura necessaria per la messa a dimora del primo anno e indicazioni necessarie per una corretta coltivazione. In caso di condizioni meteo avverse nella giornata di domenica, le piantine forestali dell’iniziativa “Il Comune dona 500 alberi” saranno consegnate il giorno successivo, lunedì 17 novembre, dalle ore 9 alle 14.

– Foto Ufficio Stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).