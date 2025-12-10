Il Colosseo si illumina per celebrare la cucina italiana patrimonio Unesco

ROMA (ITALPRESS) - Il Colosseo si illumina per celebrare il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità da parte dell'Unesco. A premere il pulsante che ha dato il via al goco di luci sono stati il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il Colosseo è stato illuminato con i colori della bandiera italiana, mentre sulla facciata è stata proiettata la scritta "La cucina italiana, la prima al mondo". xc7/ads/mca1