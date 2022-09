ROMA (ITALPRESS) – Il Colonnello Marco Aquilio è il nuovo comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma.

Nato a Roma, 52 anni, il Colonnello Aquilio arriva dal Comando Generale dell’Arma dove per quasi 3 anni è stato a capo dell’Ufficio Criminalità Organizzata. Ha frequentato i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione di Roma. Dopo una prima esperienza presso l’allora 11° Battaglione Carabinieri “Puglia” in Bari, da Tenente e Capitano ha comandato le Compagnie Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo (BN), Montesilvano (PE) e Chieti. Ha partecipato a tre diverse missioni di pace nei Paesi dell’ex Jugoslavia, sempre con incarichi nel settore dell’intelligence militare. Da ufficiale superiore ha retto il comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina dal 2004 al 2010 e successivamente del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati (Roma) dal 2010 al 2016. Inoltre, dal 2016 al 2019 è stato Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma; la laurea in “Scienze della sicurezza Interna ed Esterna” presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata; il Master Universitario di II livello in Scienza della Sicurezza e dell’Organizzazione presso la facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma. Ha frequentato con massimo profitto il corso avanzato di analisi criminale per Funzionari e Ufficiali delle Forze di Polizia presso la Scuola di Perfezionamento di Roma.

(ITALPRESS).

