Il circuito Under 14 riparte con il Grand Prix Kinder Joy of Moving 2026/2027

ROMA (ITALPRESS) – Agonismo e condivisione. Nel segno dei valori della scherma italiana, riparte nel prossimo weekend la festa del circuito Under 14 con il Grand Prix Kinder Joy of Moving 2026/2027.

Caorle per la spada e Sulmona per la sciabola saranno le prime tappe della nuova stagione per le categorie del Gran Premio Giovanissimi, che inaugureranno così il lungo percorso stagionale di cui sarà meta finale – come da tradizione – il GPG “Renzo Nostini” in programma a maggio sulle pedane di Riccione. Nato nel 1986, da un’idea di Lioniero Del Maschio, il Grand Prix degli schermidori Under 14 compie quarant’anni e per la 18^ edizione consecutiva ha come suo title sponsor “Kinder Joy of Moving”, il progetto di responsabilità sociale dell’azienda Ferrero (nato come Kinder+Sport) che esalta il significato valoriale dell’attività sportiva, la gioia del movimento, l’importanza di divertirsi con i propri coetanei e di crescere in un ambiente sano in cui la competizione è anzitutto confronto e condivisione d’esperienze.

“Con la visione che ci unisce a Kinder Joy of Moving, che ringrazio per essere costantemente al nostro fianco, siamo pronti anche quest’anno a vivere un circuito Under 14 intenso, appassionante, rappresentativo della bellezza della scherma italiana. Il Grand Prix è un viaggio articolato complessivamente in nove tappe, tre per ciascuna arma comprese le prove a squadre, prima del gran finale di Riccione, e sarà un’occasione di crescita umana oltre che tecnica per atlete e atleti partecipanti. A loro, alle famiglie e ai tecnici, va il mio più grande in bocca al lupo e l’augurio di buon divertimento”, le parole del presidente federale Luigi Mazzone.

La Prima Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving 2026/2027 prenderà il via venerdì per la spada a Caorle, dove il programma sarà sviluppato in tre giorni di gare, con organizzazione del Circolo Scherma Mestre Livio Di Rosa. Sabato e domenica, invece, si svolgeranno le competizioni di sciabola a Sulmona, dove il COL è affidato all’ASD Gymnasium Scherma Club. In pedana gli schermidori Under 14 suddivisi nelle categorie Bambine e Maschietti (nati nel 2016), Giovanissime/i (2015), Ragazze/i (2014) e Allieve/i (2013). Per la specialità del fioretto, invece, il debutto è fissato il 21 e 22 novembre a La Spezia.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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