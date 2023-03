MILANO (ITALPRESS) – Dal Rally Il Ciocco e Valle Del Serchio partono le sfide del Suzuki Rally Cup 2023. Il trofeo organizzato da Suzuki in collaborazione con la squadra di Emmetre Racing è pronto per una nuova intensa stagione 2023. La manifestazione si articolerà su sette gare nell’ambito di alcuni tra i più famosi rally sul territorio nazionale. Una sedicesima edizione da non perdere strutturata su sette gare di prestigio per la Suzuki Rally Cup in concomitanza con alcuni tra i più famosi e impegnativi rally del panorama italiano. Si inizierà questo fine settimana proprio dal 46°Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo atto del CIAR Sparco. Saranno quindici gli equipaggi Suzuki impegnati al Rally del Ciocco, di cui ben otto in versione Hybrid. Pronti a riproporsi sin dal primo appuntamento in Toscana i vincitori dello scorso anno Matteo Giordano e Manuela Siragusa. La coppia cuneese che ha portato a casa due titoli in campionato R1 e nel trofeo 2022, con la vettura ibrida tornerà sulle strade toscane decisa a difendere il titolo in carica. A presentarsi con grandi ambizioni e in qualità di avversari diretti di Giordano si candideranno Roberto Pellè e Giorgio Fichera.

Il primo, dopo aver chiuso il 2022 con la prima vittoria stagionale sulla Swift Sport Hybrid nell’ultimo atto al Rally delle Marche sugli sterrati, affronterà il Ciocco questo primo round stagionale, accompagnato da Luca Franceschini, sempre sulla versione ibrida, della Destra 4. Determinato al miglior risultato possibile anche il catanese Giorgio Fichera uno dei più veloci del gruppo Suzuki che dividerà la sua ibrida con Samuele Pellegrino con i colori della Meteco Corse. Tra i nomi già in vista lo scorso anno, si riproporrà anche il giovane toscano Gianandrea Gherardi proseguendo così il suo percorso formativo alla guida della versione ibrida iniziato la scorsa edizione, navigato da Sandro Sanesi.

Il dato che balza all’occhio su questa attesa 16esima edizione del trofeo Suzuki è senza il boom di giovani piloti iscritti che si sfiderà già sulle prove speciali immerse nella Garfagnana. Sette in totale gli equipaggi in lotta per la classifica Under25. Primo fra tutti il canavesano Alessandro Forneris, navigato da Vincenzo Torricelli, già in evidenza nelle ultime due edizioni del trofeo altro portacolori della Meteco Corse. Tra i più giovani spicca il nome di Alice Poggio, figlia di Fabio protagonista in questi anni tra i partecipanti al Suzuki Rally Cup, che affronterà la sua prima sfida tricolore alla guida di una Baleno Suzuki curata dalla Alma Racing, insieme a Viola Tamagnini.

La passione per le corse è di famiglia anche con il nome di Samuele Santero, classe 2003, fratellino di Stefano e vincitore della categoria Under23 dell’ACI Rally Italia Talent. Tra gli Under25, debutto in Toscana per Stefano Vitali che dividerà la sua Racing Start con il papà Maurizio dopo aver partecipato recentemente al Rally dei Laghi, primo round della Coppa Rally di Zona. Pronto a dire la sua tra i più giovani anche Filippo Gelsomino alla sua terza gara in carriera insieme a Herve Navillod su Suzuki Swift Hybrid sempre curato da Alma Racing. Occhi puntati sulla gara del più “piccolo” Sebastian Dallapiccola, classe 2004, tra i vincitori del Rally Italia Talent 2021, sarà al via della gara toscana affiancato dall’esperto Fabio Adrian su una Suzuki Hybrid.

Dopo aver guadagnato lo scettro nel 2022 tra le Racing Start, il trevigiano Cristian Mantoet ritorna tra le file del trofeo determinato a siglare il bis sulla Suzuki divisa con Roberto Simioni per la Millenium Sport Promotion. Immancabile al Ciocco e nel parterre del trofeo per la categoria Racing Start il lucchese Stefano Martinelli affiancato da Marco Barsotti.

Sempre per la speciale classifica riservata alle Racing Start correranno anche i fratelli Milivinti Massimiliano – il più giovane – e Marco, di Savona, con i colori della Nico Racing. Al via anche Lorenzo Olivieri con Lucrezia Viotti alle note che metterà a frutto i numerosi test effettuati durante la pausa stagionale sulla sua Swift 1.0 Boosterjet. A completare l’elenco iscritti al trofeo si aggiunge anche la Suzuki Swift R1 Stefano Bianchi classe 89, navigato da Francesco Zambelli sempre seguita dall’Alma Racing. “Si preannuncia un’altra stagione intensa, tutta da seguire visti i numeri e nomi di piloti che potrebbero far bene – le parole di Massimo Nicoletti, Team Manager Di EMMETRE Racing -. La soddisfazione più grande è constatare la numerosa partecipazione dei più giovani che evidenzia l’affidabilità e la scelta di un percorso formativo sportivo garantito da Suzuki Italia grazie al format del trofeo accessibile, divertente e competitivo per tutti. Possiamo considerare anche consolidata il favore per le vetture Hybrid che anche per questa edizione è andata ad intensificare e le speciali Racing Start impreziosite dal generoso montepremi. Alla base dell’interesse alle corse dei partecipanti a questo primo round come sempre è stato il lavoro di squadra tra Suzuki Italia, rappresentata dal presidente Massimo Nalli e il nostro team corse per il trofeo monomarca Suzuki, a promuovere e sostenere tutti i nostri equipaggi in questa come nelle scorse quindici edizioni”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com